AllCells расширяются, чтобы удовлетворить спрос на услуги клеточной и генной терапии

AllCells®, Discovery Life Sciences ™ – один из ведущих поставщиков критически важных исходных материалов и услуг для клеточной и генной терапии (CGT), объявил о расширении своей сети афереза за счет добавления двух новых центров в Хьюстоне, штат Техас и Хантсвилле, Алабама. Эти новые центры дополнят существующие центры AllCells в двух крупнейших биотехнологических центрах США – Сан-Франциско и столичном районе Бостона, что ещё сильнее укрепит статус ведущего на рынке и обеспечит возможность удовлетворения растущего мирового спроса на продукты и услуги CGT.

AllCells является признанным мировым лидером в области обслуживания и качества благодаря своей способности к доставке 99% и строгим стандартам качества. Поскольку во всем мире проводится более 3700 клинических испытаний, ориентированных на CGT, компания вложила значительные ресурсы в расширение мест сбора и увеличение возможностей афереза для удовлетворения требований, соответствующих фазам.

Помимо расширения своих объектов, компания AllCells расширила свою деятельность по цифровому маркетингу доноров, специализированному подбору персонала и организации мероприятий, а также расширила свою высокоопытную команду по управлению проектами для поддержки новых и текущих проектов GMP. В результате клиенты имеют доступ к десяткам тысяч хорошо известных, высокоактивных и авторитетных доноров, а также внутренний доступ к всеобъемлющей аналитической характеристике, включая клеточную биологию, геномную и протеомическую базу.

«Это расширение является важной вехой для AllCells в нашей миссии стать самым надежным мировым поставщиком решений CGT», — сказал Дэнни Чжэн, президент AllCells. Наши постоянные инвестиции позволяют нам обеспечивать нашим клиентам высококвалифицированную производственно-сбытовую цепь за счет единого надежного и масштабируемого ресурса, так как они стремятся к важным прорывам в области CGT.