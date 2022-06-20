Андрей Чибис: «Большая медь в Мончегорске — это комплексное развитие сразу нескольких отраслей»

Губернатор Мурманской области и старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов.

Компания готовится к строительству на Кольском полуострове нового современного медерафинировочного центра. Он должно прийти на смену закрытому больше года назад устаревшему и вредному для окружающей среды производству. Использоваться будет принципиально другая технология, поэтому при большей мощности нагрузка на природу станет существенно ниже.

— Наша цель — создание в Мончегорске современного и высокоэффективного экологичного медного производства. Работая над этим большим и сложным инвестиционным проектом, мы находим полное взаимопонимание со стороны Правительства Мурманской области и лично губернатора. Мы уверены, что такая активная поддержка позволит реализовать все наши проекты максимально эффективно», — сказал после подписания меморандума Сергей Дубовицкий.

Создание медерафинировочного центра – это не только строительство нового производства, но и модернизация части уже существующих мощностей. Все это потребует специалистов. Для их привлечения «Норникель» планирует построить в Мончегорске новый микрорайон на 2 тысячи квартир. Это будет не только комфортное жилье, созданное по современным стандартам, но и общественные пространства, учитывающие специфику, климат Севера. Предполагается, что микроарайон получит собственную социальную инфраструктуру с поликлиникой, аптекой, детскими садами, школой. Проектировщики предусмотрели подземный паркинг, зоны для торговли, отдыха, учреждений общественного питания. Рядом с жилым массивом «Норникель» запланировал возведение большой крытой ледовой арены.

— Строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске — это комплексное развитие сразу нескольких отраслей. Во-первых, Мурманская область ведет курс на зеленый регион, и экологически чистое предприятие на нашем Севере — это еще один большой шаг вперед. Во-вторых, это инвестиции проекта более 140 млрд руб. и создание новых рабочих мест. В-третьих, руководством „Норникеля“ принято решение о строительстве нового микрорайона в Мончегорске для сотрудников. И в-четвертых, мы также договорились, что кадры для этого производства будем готовить в наших вузах. Важно, чтобы в первую очередь именно жители Мурманской области получали все компетенции и были востребованы нашими ключевыми работодателями на территории региона», — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Добавим, подписанный документ предполагает также совместные усилия «Норникеля» и региона в проработке инструментов поддержки инвестиционных проектов на территории опережающего развития «Столица Арктики» в рамках региональных инвестпроектов и специальных инвестконтрактов.

Для справки, в Мурманской области работают дочернее предприятие «Норникеля» — Кольская горно-металлургическая компания и Мурманский транспортный филиал.