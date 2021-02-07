Андрей Младенцев: ГК «Промомед» выходит на плановый уровень поставок Арепливира в РФ

1000000 упаковок — именно столько составляет актуальный объем производства в месяц группой компаний «Промомед» препарата Арепливир, который предназначен для лечения коронавируса. Клинические исследования подтверждают его эффективность и безопасность в борьбе с инфекцией. Отечественный Минздрав разрешил амбулаторное применение Арепливира в сентябре прошлого года, а в октябре зарегистрировал на него предельную отпускную цену, информирует РИА Новости.

По словам исполнительного директора ГК «Промомед» Андрея Младенцева, в настоящее время компания выходит на плановый уровень поставок Арепливира в РФ. Для экспорта продукции пока недостает. Однако руководитель компании анонсировал увеличение объемов производства препарата. Ожидается, что уже в конце февраля-начале марта ГК «Промомед» будет выпускать до 2000000 упаковок Арепливира в месяц. Фармацевтический холдинг активно работает над развитием производственных мощностей, что позволит ему выпускать больше упаковок всех своих препаратов, — добавил Андрей Младенцев.