Андрей Постульгин: порядка 95000 московских девятиклассников будут участвовать в ГИА-9

В текущем году на базе московских школ будет организовано 498 пунктов проведения экзаменов ГИА-9. Как рассказал первый замдиректора МЦКО Андрей Постульгин, регистрация на итоговую аттестацию завершилась в минувший понедельник. Ее прошли порядка 95000 учеников девятых классов школ мегаполиса. Из них почти восемь сотен человек подали заявление на экзамены в форме ГВЭ, а все остальные выбрали форму ОГЭ.

В своем комментарии эксперт уточнил, что основной период проведения ГИА-9 намечен на 24 мая-2 июля. Планируется и дополнительный период, который состоится 3-17 сентября. Отмечается, что в текущем году проведение экзаменов по выбору для учеников девятых классов не планируется. В то же время обязательных предметов будет только два (речь идет о русском языке и математике), — добавил Андрей Постульгин.