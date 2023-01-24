Антон Мороз: Время инвестировать в социальные приоритеты

Новые жилые комплексы с объектами «уже сложившейся инфраструктуры» в пешей доступности. Зачастую эти заманчивые предложения говорят о том, что для новосёлов окажутся не так уж и доступны старые и уже заполненные садики и поликлиники с очередями. Однако такая ситуация весьма типична для регионов: строительство объектов социальной инфраструктуры отстаёт от темпов сдачи жилья.

– Рост объёмов жилищного строительства сегодня сделал особенно актуальной тему недостающих детсадов, спортплощадок, поликлиник. У нас и до рекордных темпов сдачи жилья был высокий базовый запрос населения на социальную инфраструктуру, – говорит экономист, вице–президент Национального объединения строителей Антон Мороз.

По мнению эксперта, развитие инфраструктуры является связующим звеном между экономическим ростом, производственными инвестициями, созданием рабочих мест и улучшением качества жизни населения. Однако потребности в инфраструктуре превышают источники традиционного финансирования.

Практика последних лет привела к тому, что обремененные необходимостью строительства тех же дошкольных учреждений девелоперы нередко пытались избежать этих обязательств. Либо стоимость садика ложилась на плечи покупателей квартир, увеличивая цену каждого квадратного метра нового жилья.

– Решение проблемы лежит в плоскости взаимодействия застройщиков, региональных и федеральных органов власти, –– объясняет Антон Мороз. – Неслучайно сейчас этот вопрос включен в повестку Совета Федерации. Президент России Владимир Путин дал указание увеличить бюджетный лимит на выдачу инфраструктурных кредитов и выпуск инфраструктурных облигаций. И, как мы могли уже увидеть, включение бизнеса и регионов в эту работу открывает им возможности получения досрочного финансирования. Можно сколько угодно говорить о социальной ответственности, включать административные рычаги, но рост экспертизы и совершенствование финансовой системы, стимулирующей застройщика строить детсады и поликлиники, безусловно, эффективней.

Как сообщил Антон Мороз, в Национальном объединении строителей убеждены, что распространение практики дополнительных мер поддержки на застройщиков, реализующих проекты комплексного развития территорий, будет способствовать динамичному повышению качества городской среды.