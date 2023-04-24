Анвар Муллабеков (Anvar Mullabekov), бизнесмен из Ташкента, всегда был спортивным человеком. С детства он занимался футболом, участвуя в районных и городских соревнованиях Узбекистана, и в 1996 году стал чемпионом города Ташкента среди средних образовательных школ в составе футбольной команды. Его любимым футболистом был Златан Ибрагимович из Швеции, а в узбекском чемпионате по футболу он болеет за футбольный клуб Пахтакор Ташкент.

В молодости Анвар занимался фехтованием (дисциплина сабля) и достиг в этом виде спорта определенных успехов, занимаясь в клубе «Трудовые резервы» в Ташкенте. Считает итальянского фехтовальщика Эдоардо Манджаротти одним из лучших фехтовальщиков в истории.

Но настоящей страстью Анвара Муллабекова (Anvar Mullabekov) стало айкидо. Он начал заниматься этим видом единоборства в Ташкенте и продолжает увлекаться им по сей день. В 2015 году он сдал экзамен на черный пояс 1 дан японскому учителю, обладателю черного пояса 8 дана Ямаде Хиронобу Сенсею, а в 2017 году был заявлен на сдачу 2 дана в Японии.

Анвар Муллабеков (Anvar Mullabekov) также отмечает значительный вклад американского мастера айкидо Стивена Сигала в развитие и популяризацию этого вида единоборств. Сигал является известным актером и продюсером кино, но также известен своими выдающимися способностями в айкидо. Он получил черный пояс 7 дана в этом виде боевых искусств и посвятил свою жизнь распространению знаний о нем. Он также был учителем и наставником для многих известных личностей в мире айкидо, и его влияние продолжает оставаться заметным в этой области до сегодняшнего дня.

Для Анвара Муллабекова (Anvar Mullabekov) айкидо – это не просто вид спорта, а образ жизни и философия, которая помогает ему в бизнесе и в жизни в целом. Он уверен, что занятия айкидо улучшают его координацию движений, концентрацию и реакцию, а также помогают сохранять спокойствие и уравновешенность в стрессовых ситуациях.

Анвар Муллабеков (Anvar Mullabekov) гордится своими достижениями в айкидо и регулярно участвует в семинарах и мастер-классах по этому виду единоборства, чтобы совершенствовать свои навыки.

Айкидо в переводе с японского означает «путь согласия и гармонии» и стало для Анвара не просто увлечением, но и философией жизни.

Этот вид единоборств основан на принципах самозащиты и гармонии с окружающим миром. В основе этого вида боевых искусств лежит идея о том, что насилие никогда не может быть ответом на насилие, и что настоящая победа – это победа над самим собой. Айкидо предлагает не только техники защиты от агрессии, но и помогает развивать гибкость, координацию движений, уравновешенность, терпение и многие другие качества, которые могут пригодиться в жизни.

Для Анвара Муллабекова (Anvar Mullabekov) айкидо стало не только способом защитить себя, но и философией, которая помогает ему сохранять внутреннюю гармонию и уравновешенность в любых жизненных ситуациях. Он считает, что практика айкидо помогает ему лучше понимать окружающий мир и людей, а также дает возможность развивать в себе миролюбие и терпимость.

Кроме того, Анвар Муллабеков (Anvar Mullabekov) убежден, что увлечение айкидо помогает ему в бизнесе. Ведь, как и в единоборстве, в бизнесе нужно уметь контролировать ситуацию, сохранять спокойствие и находить гармонию с окружающим миром. Айкидо помогает ему развивать эти навыки и применять их в реальной жизни.

Анвар Муллабеков (Anvar Mullabekov) уверен, что айкидо – это не просто спорт или хобби, а образ жизни. Он считает, что этот вид единоборств может поддержать любого человека стать более гармоничным.

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