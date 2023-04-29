Anycubic представила 3D-принтер Photon Mono 2 с расширенными возможностями 3D-печати

Anycubic, всемирно известный бренд 3D-печати, представил свой новейший фотополимерный 3D-принтер Anycubic Photon Mono 2. Этот новый фотополимерный 3D-принтер представляет собой усовершенствованную версию широко популярной модели Photon Mono 4K и обладает рядом существенных улучшений, благодаря чему он идеально подходит для начинающих, которые желают погрузиться в мир 3D-печати смолой.

«3D-принтер Anycubic Photon Mono 2 невероятно удобен в использовании и легок в настройке, что облегчает процесс использования для начинающих. Благодаря увеличенной области печати, более высокому разрешению экрана и усовершенствованному источнику ультрафиолетового излучения LighTurbo он обеспечивает фантастические возможности печати как для начинающих, так и для специалистов. Кроме того, он также имеет приятную цену, что делает его доступным для широкого круга пользователей, — заявил Джеймс Оуянг (James Ouyang), вице-президент компании Anycubic. — Мы уверены, что модель Photon Mono 2 будет такой же успешной, как и Photon Mono 4K, и она быстро станет предпочтительным выбором для тех, кто хочет перейти с FDM-печати на печать смолой».

6,6-дюймовый усовершенствованный экран с разрешением 4K+

В модели Photon Mono 2 используется 6,6-дюймовый маскирующий ЖК-дисплей 4K+ с разрешением по осям X/Y толщиной в 34 микрона, что обеспечивает высокое разрешение 4096 x 2560 пикселей и позволяет пользователям получать четкие детали печати.

Увеличенная область печати

Модель Mono 2 имеет на 20% большую область печати по сравнению с Mono 4K — ее размер увеличен до 5,6×3,5×6,5 дюйма (длина/ширина/диагональ). Это позволяет сразу печатать более крупные и сложные объекты, повышая эффективность и сокращая время печати. Кроме того, модель Mono 2 имеет почти такие же компактные размеры, как и Mono 4K, и не требует большого рабочего пространства.

Усовершенствованный источник ультрафиолетового излучения LighTurbo

Модель Mono 2 оснащена усовершенствованной системой ультрафиолетовых ламп LighTurbo, которая не только обеспечивает источник стабильного и равномерного параллельного излучения, но также значительно улучшает качество линий сетки и уменьшает количество линий слоев, вызванные неравномерным освещением. В результате получается тонкая и гладкая печать.

Печатная платформа с лазерной гравировкой

Модель Mono 2 имеет инновационный узор, выполненный методом лазерной гравировки, который помогает улучшить адгезию между первым слоем и платформой. Этот узор может повысить процент успешно выполненной печати в сравнении с матовой металлической платформой модели Photon Mono 4K. В результате, он предотвратит отслаивание первого слоя от платформы во время печати моделей с большой площадью или широким сечением.