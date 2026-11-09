Эксперт объяснил, как не ошибиться с крепежом для полок и зеркал

Многие откладывают обустройство дома из-за сложности выбора крепежа: на магазинных полках десятки видов дюбелей и шурупов, и непонятно, что подойдет для конкретной задачи. Ошибка может привести к тому, что полка с книгами рухнет, а зеркало в ванной покосится. О том, как выбрать крепеж правильно, рассказал Сергей Голубь, руководитель продаж и технический специалист в ПФО, УФО и СиДФО, инженер-консультант компании fischer Россия.

По словам эксперта, главный критерий — материал стены.

«Если основание полнотелое, то работает принцип распора: шуруп расширяет дюбель, и тот надежно фиксируется за счет реакции опоры. Для пустотелого кирпича или газобетона нужен специальный профиль, который зацепится за перегородки. А для гипсокартона подходят дюбели, раскрывающиеся за листом и создающие площадь опоры», — пояснил Голубь.

Второй важный параметр — вес. Пустая полка — только начало: нужно прибавить книги, посуду, одежду. Например, метровую книжную полку с плотно стоящими книгами эксперты оценивают до 50 кг, и для гипсокартона потребуется не менее четырех точек крепления. Однако выбирать крепеж только по весу недостаточно: схема монтажа у полки на кронштейнах, навесного шкафа и зеркала разная, поэтому инструкцию читать обязательно.

Третий фактор — условия эксплуатации. Для ванной комнаты, особенно во влажной зоне, важна герметизация крепежного отверстия, иначе возможна коррозия или появление плесени. В таких случаях используют специальные дюбели с уплотнительным фланцем и шурупы из нержавеющей стали.

«Если знать систему — основание, нагрузка, условия работы, — подбор крепежа перестает быть сложной задачей. После этого можно смело переходить к монтажу и обустройству дома», — резюмировал Сергей Голубь.