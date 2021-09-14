АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало аудированные данные о финансовых результатах за первое полугодие 2021 г.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», несмотря на влияние, оказываемое очередной волной пандемии на деловую активность, продолжило устойчивое развитие и все основные показатели его деятельности выросли по сравнению с докризисным периодом.

Первый и второй кварталы 2021 г., в отличие от аналогичных периодов прошлого года показали достаточно ровные результаты с выручкой в 700 и 712 млн. руб., соответственно. Сокращение эксплуатационных расходов во втором квартале (прежде всего, в силу сезонных факторов) привело к тому, что EBITDA второго квартала несколько превысила уровень этого показателя за первый квартал – 760 млн. руб. против 664 млн. руб. Совокупная величина EBITDA за первое полугодие 2021 г. составила 1,42 млрд. руб. что является одним из самых высоких показателей за последние годы (в расчет данного параметра включены доходы от финансовых активов и вложений).

Основные финансовые показатели за 1-е полугодие 2021 г.

1-е пол. 2021 г 1-е пол. 2020 г. Изменение, % Выручка от аренды, млн. руб. 1 412 1 141 +24 EBITDA, млн. руб 1 424 857 +66 Чистый долг, млн. руб. 24 665 22 188 +11 Чистые активы, млн. руб. 11 159 10 120 +10 Стоимость инвест. недвижимости, млн. руб. 27 724 26 541 +5 Чистый долг/EBITDA (в годовом исчислении) 8,7 12,9 -33 EBITDA/Проценты 1,3 0,9 +44

Чистый долг планово увеличился вследствие реализации утвержденной Инвестиционной программы, включающей модернизацию и реновацию существующих центров и строительства нового многофункционального комплекса «West Mall» на западе Москвы (совокупный объем инвестиций вложенных в этот проект превысил 1 млрд. руб.)

Показатель Чистый долг/EBITDA Компании (8,7 на 30.06.21) планомерно снижается уже в течение нескольких отчетных периодов – на конец 2020 г. он был равен 9,5, а на конец 2019 г – 10,1. Это, прежде всего, является следствием роста EBITDA, что в свою очередь объясняется ростом выручки от основной деятельности Компании, а также ее прочих доходов в сочетании со снижением операционных и общехозяйственных затрат, явившемся результатом оптимизационных мероприятий, проведенных менеджментом Компании за время коронакризиса.

Динамика параметра EBITDA/Проценты (1,3 за первое полугодие 2021 г.) также является позитивной – по итогам прошлого года он составил величину 1,2 а результатом 2019 г. был показатель 1,1. Данные изменения также, в первую очередь, являются следствием роста EBITDA.