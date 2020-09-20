АО «Преображенскнефть» обсудило экологическую ситуацию с жителями Красного Коммунара

Как сообщает сайт ORB.Ru, экологам и жителям поселка Красный Коммунар на нефтеналивном комплексе «Преображенскнефть» продемонстрировали принцип производства. Дочернее предприятие АО «ФортеИнвест», входящее в Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, организовало День открытых дверей. Руководство и сотрудники компании ответили на все вопросы и показали, что держат экологическую ситуацию в Сакмарском районе на постоянном контроле. Генеральный директор Виль Фахретдинов отметил, что компания взяла на себя обязательство быть открытой перед жителями, и такие встречи будут проводиться регулярно. Гостям рассказали об исследованиях воздуха в зоне влияния нефтеналивного корпуса и постоянном мониторинге окружающей среды. В скором времени контроль будет еще тщательнее – компания приобрела пост контроля качества атмосферного воздуха (СКАТ) и переносного газоанализатора.