АО «Преображенскнефть» обсудило экологическую ситуацию с жителями Красного Коммунара

Общество
20 сентября 2020

Как сообщает сайт ORB.Ru, экологам и жителям поселка Красный Коммунар на нефтеналивном комплексе «Преображенскнефть» продемонстрировали принцип производства. Дочернее предприятие АО «ФортеИнвест», входящее в Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, организовало День открытых дверей. Руководство и сотрудники компании ответили на все вопросы и показали, что держат экологическую ситуацию в Сакмарском районе на постоянном контроле. Генеральный директор Виль Фахретдинов отметил, что компания взяла на себя обязательство быть открытой перед жителями, и такие встречи будут проводиться регулярно. Гостям рассказали об исследованиях воздуха в зоне влияния нефтеналивного корпуса и постоянном мониторинге окружающей среды. В скором времени контроль будет еще тщательнее – компания приобрела пост контроля качества атмосферного воздуха (СКАТ) и переносного газоанализатора.

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