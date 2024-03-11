Apollo Hospitals впервые в Южной Азии представила ZAP-X, меняя лечение опухоли мозга

Apollo Hospitals стала первой больницей, внедрившей платформу гироскопической радиохирургии ZAP-X, став первой в Южной Азии, внедрившей эту новаторскую технологию. ZAP-X открывает новую эру в лечении опухолей головного мозга, предлагая пациентам неинвазивную, безболезненную альтернативу с сеансами продолжительностью всего 30 минут.

Prof. John R. Adler, Founder and CEO, Zap Surgical and Professor of Neurosurgery, Stanford School of Medicine and Dr Prathap Chandra Reddy, Founder Chairman, Apollo Hospitals Group at the launch of Zap-X Gyroscopic Radiosurgery Platform in New Delhi

Эта преобразующая технология переопределяет точность с минимальным облучением, обеспечивая новые стандарты эффективности и комфорта пациента. В отличие от обычных методов, ZAP-X использует самоэкранируемый гироскопический линейный ускоритель для направления радиохирургических пучков под тысячами потенциальных углов, точно фокусируя излучение на предполагаемой опухоли или цели. Кроме того, традиционные операции на головном мозге продолжительностью 3-4 часа заменяются односессионным лечением ZAP-X продолжительностью не более 30 минут, что облегчает процедуры дневного ухода и позволяет пациентам возвращаться домой после лечения, в отличие от традиционных операций, требующих длительной госпитализации и анестезии. ZAP-X демонстрирует высокий успех, обеспечивая эффективный контроль и облегчение различных состояний с минимальными побочными эффектами, достигая более 95% контроля в течение 10 лет и исключительного 99,4% контроля в течение 5 лет для небольших, определенных опухолей. Эти проверенные клинические возможности позволяют неврологам и нейрохирургам лечить различные состояния с большей точностью и меньшим количеством побочных эффектов.

Д-р Пратап Чандра Редди (Prathap Chandra Reddy), основатель и председатель Apollo Hospitals Group, сказал: «На протяжении четырех десятилетий Apollo Hospitals является пионером в области здравоохранения, предлагая исключительный уход. Мы обязуемся демократизировать технологии, сделать их доступными для всех граждан и глобальных сообществ, повысить стандарты лечения опухолей головного мозга и обеспечить лучшее качество жизни. ZAP-X усиливает борьбу с неинфекционными заболеваниями, особенно с раковыми заболеваниями с превосходными результатами».

Профессор Джон Р. Адлер (John R. Adler), основатель и генеральный директор ZAP Surgical и профессор нейрохирургии Стэнфордской школы медицины, сказал: «Стереотаксическая радиохирургия является одним из самых важных медицинских достижений прошлого века. Соответствующие критериям пациенты больше не должны испытывать изнурительные хирургические резекции или потенциально терять когнитивные способности при лучевой терапии всего мозга. Вместо этого с помощью радиохирургии ZAP-X пациенты теперь могут быстро лечиться в амбулаторных условиях и часто возвращаются к нормальной деятельности в тот же день без разрезов и боли».

Apollo Institute of Neurosciences является пионером неврологической помощи в Индии и за ее пределами, имея передовые возможности и более 180 000 успешных нейрохирургических операций. Благодаря интеллектуальной технологии протоколы инсульта революционизированы для более быстрого и точного лечения. При поддержке более 300 специалистов Apollo ежегодно лечит 25 000 пациентов.