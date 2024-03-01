Aptoide дал возможность российским пользователям совершать платежи картами «Мир» 

Aptoide, ведущий альтернативный глобальный магазин приложений, предоставил пользователям в России возможность совершать простые и безопасные покупки внутри игр и приложений без использования международных кредитных карт или обходных путей с помощью VPN.

Являясь собственной платежной системой России, карты «Мир» работают через Национальную систему платежных карт, аналогичную Visa и Mastercard. Интегрировав карты «Мир» в игры с помощью своего биллингового решения AppCoins, Aptoide теперь предоставляет российским пользователям полный и беспрепятственный доступ к локальным платежам по своему расширенному каталогу приложений, игр и контента внутри приложений.

Открытый магазин приложений Aptoide предоставляет российским пользователям доступ к более чем 1 миллиону приложений и игр, а возможность совершать быстрые и безопасные покупки с помощью карты «Мир» обеспечивает непревзойденную ценность для них, обеспечивая доступ к премиальному контенту.

«В Aptoide нашим главным приоритетом всегда является расширение возможностей выбора для пользователей, включая гибкость в платежах», – сказал генеральный директор Aptoid. «Как открытый магазин приложений, доступный для всех, мы работаем над тем, чтобы предлагать способы оплаты, которые предпочитают пользователи в каждой стране. Мы понимаем важность локализации способов оплаты под предпочтения и потребности наших пользователей в разных регионах».

Операционный директор Aptoide добавил: «Эта разработка является частью более широкой стратегии Aptoide по расширению местных способов оплаты, гарантируя, что наши пользователи имеют наиболее удобные и безопасные варианты, доступные для них. Прием карт «Мир» из России согласуется с этим обязательством».

Компания также намекнула, что в ближайшее время в Aptoide появятся дополнительные варианты оплаты из России, что еще больше расширит возможности для российских пользователей.