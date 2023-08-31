Arctech отмечает третью годовщину с момента публичного размещения своих акций на бирже

Компания Arctech, ведущий мировой поставщик решений в области солнечных трекеров, стоек и интегрированных в здание фотоэлектрических систем (BIPV), с гордостью отмечает третью годовщину со дня выхода 28 августа 2020 года на китайскую биржу STAR Market, организованную по типу американской биржи Nasdaq. Эта важная веха демонстрирует выдающийся рост компании Arctech и укрепляет ее позиции в качестве одного из мировых лидеров в сфере возобновляемой энергетики.

С момента первого публичного размещения своих акций на бирже компания Arctech добилась выдающегося успеха, поставив солнечные трекеры и стойки для систем общей мощностью более чем 50 ГВт на почти 1 500 фотоэлектрических станции в 40 странах мира. Передовые решения компании способствуют расширению производства экологически чистых и устойчивых источников энергии во всем мире, оказывая существенное влияние на борьбу с изменением климата.

Важную роль в достижениях компании Arctech сыграло стремление к инновациям, технологическому совершенству и удовлетворению потребностей заказчиков. Благодаря штату, насчитывающему более 1 300 квалифицированных сотрудников из разных областей и сфер, компания прочно обосновалась на мировом рынке. Местные представительства компании Arctech стратегически расположены на таких ключевых рынках, как Китай, Япония, Индия, США, Испания, Австралия, ОАЭ, Мексика, Чили, Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Аргентина и др. Такая локализация позволяет компании Arctech предоставлять индивидуальную поддержку, сохранять прочные отношения с заказчиками и обеспечивать бесперебойную реализацию проектов.

«Достижение этой важной вехи является свидетельством неизменной приверженности компании Arctech революционным изменениям в области возобновляемой энергетики, — заявил г-н Цай Хао (Cai Hao), президент компании Arctech. — С момента выхода на биржу STAR Market мы пережили колоссальный рост и внесли значительный вклад в развитие мировой индустрии солнечной энергетики. Мы благодарны нашим клиентам, партнерам и сотрудникам за неизменную поддержку и веру в наши возможности».

Разработанные компанией Arctech солнечные трекеры и стойки (серий SkyLine, SkySmart и SkyWings) получили признание благодаря своей превосходной конструкции, прочности и надежности, и обеспечивают оптимальную выработку энергии и повышенную эффективность солнечных электростанций.

Стратегия локализации компании Arctech охватывает все аспекты ее деятельности, от производства до послепродажного обслуживания. Ставя во главу угла понимание местных рынков, сотрудничество и удовлетворение потребностей заказчиков, компания Arctech стремится укреплять свое глобальное присутствие, поставляя оптимизированные решения для солнечных трекеров, стоек и интегрированных в здание фотоэлектрических систем, которые отвечают уникальным потребностям клиентов в различных регионах. Компания также расширяет свою стратегию локализации на протяжении всего жизненного цикла продукта: от производства до послепродажного обслуживания. Компания признает важность понимания и удовлетворения особых потребностей местных рынков и клиентов для обеспечения высочайшего уровня обслуживания и поддержки.

В соответствии с этой стратегией компания Arctech создала стратегические производственные мощности в ключевых регионах, включая Китай и Индию, а также планирует дальнейшее развитие в других регионах мира. Локальное производство продукции позволяет компании Arctech эффективно управлять цепочкой поставок, сокращать время доставки, а также обеспечивать соответствие продукции местным нормам и стандартам качества. Такой подход к локализации повышает не только операционную эффективность, но и способность компании реагировать на уникальные потребности различных рынков.

Ориентированность компании Arctech на локализацию выходит за рамки производства. Компания инвестирует значительные средства в создание местных сервисных центров и сетей послепродажного обслуживания в различных странах. В этих центрах работают высококвалифицированные технические специалисты, которые предоставляют клиентам оперативную помощь, техническое обслуживание и услуги по устранению неисправностей.

Достижения компании Arctech за три года ее деятельности в качестве зарегистрированной на бирже компании помогли ей завоевать международное признание. Компания получила множество отраслевых наград, в том числе премию «Глобальные инновационные технологии 2022» (Global Innovation Technology Award 2022) и награду «Лучшие солнечные фотоэлектрические бренды в мире» (Top Solar PV Brands in the World) от PVBL. Эти награды подтверждают стремление компании Arctech к совершенству и ее способность предоставлять передовые решения, которые отвечают требованиям быстро развивающейся отрасли солнечной энергетики.