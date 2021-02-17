Аренда VPS сервера с Ubuntu

Технологии
17 февраля 2021

Ubuntu относится к самым распространенным для комплектования веб-серверов дистрибутивов большого семейства Linux. По статистике, третья часть всех виртуальных VDS/VPS Linux-серверов функционирует с легендарной Ubuntu. Стабильность, устойчивость к сбоям различного характера – важнейшее преимущество этой операционки.

Почему Ubuntu

Аренда виртуального сервера с Ubuntu – версия системы со встроенными компонентами, позволяющая мгновенно развернуть облачную инфраструктуру. Этот вариант идеален при использовании сложных софтов, там, где нужны высокие скорости и высокая надежность даже при повышенных нагрузках. Отлично совместим с бухгалтерскими, торговыми, производственными приложениями.

Систему Убунту по достоинству оценили и начинающие пользователи, и администраторы с солидным опытом. Такую среду применяют не только при работе с веб-сайтами, но и для организации других проектов. У этой операционки миллионы поклонников, поэтому у любого пользователя ОС есть возможность получить совет по устранению проблемы, обратившись на тематический форум.

Где используется Ubuntu

Основными сферами применения этой ОС являются:

  • виртуальные выделенные серверы VDS/VPS;
  • домашние компьютеры;
  • учебные заведения. Более 100 финских школ еще 10 лет назад оснастили компьютерные классы свободным ПО, выбрав в качестве дистрибутива Убунту;
  • банковские учреждения, государственные органы, крупные компании.

Особенности Убунту

У всех версий ПО, относящихся к семейству Ubuntu, общий набор положений, благодаря чему эта система просто уникальна:

  • все варианты системы (корпоративные не исключение) абсолютно бесплатны, в том числе и обновления безопасности;
  • Ubuntu финансово и технически поддерживают несколько сотен всемирно известных компаний;
  • софт этого ПО – доступные и открытые приложения;
  • является самым безопасным среди дистрибутивов Linux. Разработчики постоянно мониторят уязвимости, публикации CVE, быстро устраняют «дыры»;
  • ни у какого другого дистрибутива Линукс нет такого количества качественных инструментов для выполнения резервного копирования;
  • в удобном центре приложений более 20 000 программ с подробным описанием для простой и быстрой установки.

Разработчик Убунту – компания Canonical гарантирует пользователям дистрибутива свободу. Это означает, что ПО поддерживает все необходимые аппаратные конфигурации от веб-серверов, контейнеров до микросервисов и т.д. У самой Убунту есть несколько редакций, заточенных под определенные задачи – образовательные, развлекательные (организация домашнего кинотеатра), со средой КДЕ и другие.

У нас можно арендовать серверы с вариациями системы 18.04 LTS и 19.10. Аренда серверов VDS/VPS на Ubuntu – оперативный и стабильный хостинг для решения любых задач!

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