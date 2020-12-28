Ассель Мурзалинова — меняющая реальность

Молодая, но при этом мудрая и глубокая. Она знает, как справиться с любыми трудностями и достичь своих целей. О себе и своих секретах рассказывает тренер, специалист по женским практикам Ассель Мурзалинова (в инстаграме @club_by_one.muse.story)

Ассель, расскажите, как Вы пришли в сферу психологии?

В психологию я пришла через эзотерику и йогу. Когда мне было 13 лет, мой дядя познакомил меня с раджа-йогой. Затем я изучала женские практики, читала много психологической литературы. Кроме того, я всегда умела располагать людей к себе, разбиралась в разных типажах и характерах, мне часто доверяли секреты. Однако в то время заниматься саморазвитием и психологией было непопулярно, поэтому свои навыки и знания я старалась не афишировать. Помимо этого, я занималась профессионально арабскими танцами, выигрывала много конкурсов, поэтому знала, как правильно работать с телом.

Но семейная трагедия изменила мою жизнь. Началось все с того, что обанкротился папа, это выбило меня из колеи, я очень переживала, потеряла себя, бросила вуз. Я пыталась запустить различные проекты, но везде меня ждали провалы, а еще я попала в долги из-за мужчины. Затем мы узнали, что отец заболел, начались бесконечные больницы. Я пыталась заработать, чтобы ему помочь, но в итоге угодила еще в большую яму и даже попала в аварию… В результате папу спасти не удалось, и он умер.

Мне было очень тяжело, но постепенно я начала разбираться со своей жизнью. Я прошла огромное количество курсов по психологии, сексологии, тета-хилингу, рейке, телесно-ориентированной терапии… Затем я познакомилась с очень глубокими людьми – эзотериками. Потом в мою жизнь пришла Перукуа – австралийская джазовая певица, которая исцеляет голосом, затем целитель Патрик Сан Франческо из Индии.

В итоге сейчас я помогаю людям, следую своему предназначению, делюсь своим опытом, знаниями, делаю марафоны, провожу групповую и индивидуальную работу с клиентами. Я занимаюсь женскими практиками и тета-хилингом, имею на это все соответствующие сертификаты.

А с какими вопросами к Вам чаще всего обращаются люди?

Ко мне приходят с абсолютными разными проблемами, которые касаются личной жизни, финансов, профессиональной реализации, здоровья. Но нужно понимать, что любые ситуации «из вне» отражают наши проблемы «в голове», необходимо работать с подсознанием, чтобы решать такие вопросы. И для этого я использую различные практики, которыми владею.

В основном обращаются люди старше 30 лет, потому что они постепенно становятся более осознанными и пытаются начать брать ответственность за свою жизнь. Например, я успешно работала с женщиной, которой было 68 лет. Она год безуспешно судилась со страховой компанией. Но чтобы ситуация разрешилась, пришлось окунуться «вглубь». У этой клиентки произошло горе, умер близкий человек. И уладить вопрос со страховой удалось тогда, когда она смогла пережить свою утрату и начать новую главу своей жизни. Также часто, например, обращаются девушки, у которых возникают проблемы с тем, чтобы забеременеть. Мы разбираемся с ними в том, какие страхи, установки им в этом мешают.

А что Вы считаете своим конкурентным преимуществом?

Мне всего 24 года, но за моими плечами уже огромный опыт, проведена масштабная работа над собой. И помимо обширных знаний, у меня также есть успешный опыт помощи другим людям. Я знаю, какие именно инструменты дают эффект, а какие нет.

При этом я работаю с людьми не ради денег, а для души, это реализация моей миссии. И хотя я сама еще не осуществила все свои цели, например, не создала семью, сейчас моя жизнь такая, какой я хочу ее видеть. А когда я буду готова ее изменить, я знаю точно, как это сделать.

Расскажите, а в чем уникальность Ваших марафонов?

Во-первых, я не растягиваю короткую информацию на 10 уроков, а стараюсь дать максимум в каждом. Я хочу, чтобы мои клиенты научились решать любые жизненные вопросы, изменились к лучшему, стали счастливее, успешнее, реализовали себя в карьере и личной жизни, поняли свое предназначение.

Во-вторых, я стараюсь сделать свои марафоны максимально доступными для всех женщин, чтобы любая могла себе его позволить.

Кроме того, я невероятно горжусь результатами своих учениц, которые часто даже превосходят их желания.

Какие свои достижения Вы считаете наиболее значимыми?

Мне кажется, самое важное – это путь, который я прошла. Я рада, что стала настоящей личностью, повзрослела, выросла духовно, стала осознанной. В этом помогло и обучение, и люди, которые встречались на моем пути, и путешествия… В моей жизни произошли огромные перемены и все благодаря тому, что была огромная внутренняя трансформация.

Несмотря на то, что финансовая составляющая для меня никогда не была главной, уже в первый месяц работы я смогла выйти на миллионный доход, хотя некоторые не могут этого добиться всю жизнь.

Также я очень рада, что мне хорошо удается устанавливать связи и привлекать в свою жизнь невероятных людей, с кем я могу общаться на одном уровне.

Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

В первую очередь я хочу стать женским практиком №1 на территории СНГ, чтобы помогать девушкам, менять их жизнь к лучшему. Кроме того, я начала писать книгу о своем пути, о том, какие трансформации со мной произошли. Надеюсь, что она скоро выйдет и тоже сможет помочь читательницам.

Кроме того, сейчас я занимаюсь покупкой франшизы магазина, который будут открывать в Нур-Султане. Также планирую заниматься одеждой и картинами. А еще получить высшее образование в США.