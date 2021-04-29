Astra Militarum: вбросы о базе ВМФ РФ в Судане связаны с ростом влияния России в Африке

Москва, 29 апреля. Вбросы иностранных СМИ о российском пункте материально-технического обеспечения флота в Судане говорят о беспокойстве геополитических противников Москвы усилением влияния России в Африке.

Такую мысль высказал автор Telegram-канала Astra Militarum. Военный эксперт прокомментировал распространившиеся накануне фейковые сообщения в западной прессе о якобы замороженном соглашении между Москвой и Хартумом относительно создания базы ВМФ РФ на берегу Красного моря.

«Соглашение, которого добилось наше Минобороны, не нравится в первую очередь геополитическим врагам России, которые сами хотели бы иметь такую базу на Красном море. Потому что создание таких баз говорит о величии страны, потому что позволяет расширять зону влияния и интересов.

Наличие сети оборудованных баз и ПМТО позволяет в кратчайшие сроки перемещать военные силы к любой потенциальной точке конфликта или террористической угрозы», — подчеркнул военный эксперт.

Появившуюся в СМИ информацию относительно перспектив базы РФ в Судане оперативно опроверг МИД восточноафриканской страны, а также посольство РФ Хартуме. При этом дипломаты считают, что одной из целей фейка является удар по российско-суданскому двустороннему сотрудничеству.

Автор Astra Militarum согласен с мнением работников посольства и напоминает, что помимо военно-технических связей база стимулирует проникновение российского бизнеса в Судан.

«Вслед за военными в стране появляются представители бизнеса, которые действуют на взаимовыгодной основе. Таким образом, наша страна может получить не только дополнительные рынки сбыта, а вместе с ними и дополнительные статьи дохода для бюджета, но и укрепить межгосударственные связи.

То есть создание, развитие и постоянное укрепление системы укомплектованных военных баз и пунктов МТО являются наиболее важным пунктом для существования страны, которая хочет соответствовать статусу мировой державы», — резюмировал эксперт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании ПМТО ВМФ РФ в Судане 16 ноября 2020г. Согласно межгосударственному договору на базе смогут находиться четыре военных корабля России. Предусмотрено размещение 300 военнослужащих, а также передача земельных участков и построенных на них объектов в собственность Москвы.