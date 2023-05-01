Astronergy увеличили производственную мощность TOPCon до 28 ГВт

27 апреля производственные базы Astronergy показали рост мощности производства TOPCon n-типа до 28 ГВт, что снова повысило производственные мощности TOPCon n-типа после загрузки модуля TOPCon производственной мощностью 5 ГВт в начале апреля этого года.

27 апреля в рамках четвертого этапа проекта производственной базы Astronergy в один из новых сотовых цехов и в два новых модульных цеха были переведены сотовое оборудование TOPCon n-типа мощностью 8 ГВт и модульное оборудование TOPCon мощностью 12 ГВт. Кроме того, в тот же день оборудование для ячеек TOPCon на 8 ГВт прибыло на производственную базу Astronergy Fengyang и было готово к пробному запуску.

Одновременная загрузка новых производственных мощностей TOPCon на двух производственных базах обеспечивает абсолютную уверенность и прочность модулей Astronergy TOPCon tech и TOPCon.

Скачок мощности TOPCon на Производственной Базе Haining – научно-исследовательском центре Astronergy увеличило производственные мощности фотоэлектрических элементов до 17 ГВт и фотоэлектрических модулей до 24 ГВт.

По словам Хайян Хуанг, исполнительного вице-президента и главного директора компании Astronergy, ожидается, что сотовое оборудование TOPCon мощностью 8 ГВт и модульное оборудование TOPCon мощностью 12 ГВт через 60 дней постепенно заработает с полной нагрузкой, а Haining Base выполнит свою задачу по удвоению производственных мощностей и стоимости производства до 2025 года.

Производственная база Fengyang , недавно открытая и шестая производственная база компании Astronergy, располагается в китайской провинции Аньхой и специализируется на производстве ячеек TOPCon. Вскоре после установки оборудования, в конце мая производственная база начнет выпуск первой ячейки TOPCon, которая, как ожидается, в июне заработает на полную мощность.

Компания Astronergy, являющаяся первопроходцем в области фотоэлектрических модулей n-типа TOPCon, стремится сделать модули TOPCon одним из своих основных продуктов. Добавление новых мощностей TOPCon в элементы и модули, несомненно, является твердым шагом вперед к тому, чтобы стать конкурентоспособным поставщиком фотоэлектрических модулей по всему миру.