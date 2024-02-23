Auden Group продемонстрирует свои передовые технологии на MWC 2024 в Барселоне

Auden Group, один из ведущих в отрасли поставщиков антенн и решений в области связи, продемонстрирует на MWC 2024 в Барселоне свои передовые технологии в области антенн миллиметрового диапазона (mmWave), а также новые решения, поддерживающие открытость, совместимость и устойчивость высокоскоростных сетей.

Auden имеет историю разработки антенных технологий, которые играют значительную роль в различных аспектах неназемных сетей (NTN) Beyond 5G (B5G) — охватывающих спутники на низкой околоземной орбите (LEO), частные сети 5G, подключенные транспортные средства (V2X), связь «direct to cell» и морскую связь. На MWC 2024 бренд продемонстрирует, как его передовые технологические инновации открывают новые возможности для индустрии связи и телекоммуникаций на пути к 6G.

Антенны 39 ГГц в реальном времени представляют новые возможности для работы в высокочастотном диапазоне. Уже используемое крупными операторами связи, решение Auden 39G (39 ГГц) «антенна в модуле» (AIM) обеспечивает модуляцию 256-QAM и самую высокую пропускную способность в самой высокой полосе частот в коммерческих беспроводных сетях 5G — даже превосходя высокие стандарты, установленные Third Generation Partnership Project (3GPP), международным консорциумом стандартов мобильной широкополосной связи.

Решения в реальном времени для более сильных и надежных сигналов FR2 и FR3. Основными проблемами с высокими частотами диапазона частот 2 (FR2) и FR3 являются потери на пути и ошибки направления, особенно на больших расстояниях. Для этого у Auden есть решение RIS (перенастраиваемая интеллектуальная поверхность), а также демонстрация его в реальном времени на AIM 28G (28 ГГц). Благодаря передовому испытательному оборудованию Keysight возможно подтвердить лучшие результаты работы антенной решетки Auden фазированной конструкции, которая может достигать 1024QAM при 3 % EVM, что на сегодняшний день превышает отраслевой стандарт.

Содействие экосистеме открытости и функциональной совместимости O-RAN. Открытость и функциональная совместимость высокоскоростных сетей в конечном итоге могут принести наибольшую пользу пользователям и помочь преодолеть цифровой разрыв. Дочерняя компания Auden Auray OTIC and Security Lab вносит свой вклад в Open RAN Alliance в качестве независимой испытательной лаборатории, расположенной на Тайване, и специализирующейся на коммуникационных технологиях с междисциплинарным расширением и интеграционными услугами. Auray представляет несколько новых передовых инструментов для производителей антенн и сетевых провайдеров для тестирования и проверки соответствия стандартам O-RAN.

Ускорение устойчивого развития и энергосбережения в сетях. Auray Technology Corp также запускает аналогичные инструменты для отрасли связи с целью тестирования и проверки энергоэффективности антенн, а также инструмент для мониторинга энергопотребления антенн в режиме реального времени.