Авария на Федоровском гидроузле повлияла на посевы риса

Сев риса в Краснодарском крае подошел к завершению. Если сравнивать с 2021 годом, в текущем году площадь посевов сократилась на 23–25 процентов. Аграрии называют главной причиной этого недавнюю крупную аварию на Федоровском гидроузле, обеспечивающим водой практически все кубанские рисовые чеки и заливные поля.

«Еще весной под рисовые чеки мы планировали отвести порядка 119 000 гектаров земельных наделов. Однако нынешняя ситуация показывает, что в Краснодарском крае под посевы риса отведено не более 90 000 гектаров. Главная причина, конечно же, заключается в аварии на Федоровском гидроузле и недостаточном снабжении края водными ресурсами», – рассказал Игорь Лобач, президент Национального рисового союза.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ, по прогнозу на 2022 год российские аграрии произведут порядка 434,5 тыс. тонн рисовой крупы. В то время как традиционное потребление на внутреннем рынке достигает 600 тыс. тонн риса. Соответственно, такое существенное сокращение производства риса с высокой долей вероятности спровоцирует рост цен на продукт внутри страны.

В Минсельхозе уже подсчитали, что, в среднем, по регионам, на III декаду текущего года, один килограмм риса в рознице продавался по цене 60–62 рубля. За последнюю неделю рост стоимости продукта составил более 3,4%. Не исключено, что в подобной ситуации, российские власти введут временное эмбарго на экспорт рисовой крупы. Для снижения цен на внутреннем рынке также возможно наращивание объемов импорта, полагают специалисты отрасли.

Источник фото: rg.ru