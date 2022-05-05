«Авенсис Кар разыгрывает подарки для всех клиентов»

Общество
5 мая 2022

Авенсис Кар — один из лидеров автосалонов в городе Ростов-на-Дону недавно объявил о снижении цен на автомобили.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России

в марте 2022 году сократились на 63%.


«Ожидать быстрого снижения цен на автомобили не стоит, но рынок действительно возвращается к прошлым цифрам, поэтому возможно стоит обратить внимание на покупку автомобиля сейчас, пока курс валют снизился» — Утверждают автоэксперты.

Взрывной рост цен на новые автомобили, похоже, сбавил обороты. Более того, в дилерских центрах стали предлагать существенные скидки на ряд моделей.

Например:
Авенсис Кар предлагает доступный кредит и рассрочку на индивидуальных условиях, а также подарки:
1. Для семей с детьми скидка 10% по госпрограмме, также действует скидка 10% при покупке первого автомобиля.
2. Выгода до 100 000 рублей по программе Trade-in.
3. Все автомобили в наличии укомплектованы зимними шинами за наш счет.
4. Снижена процентная ставка и отменены два первых платежа по кредиту.
5. Годовой полис КАСКО в подарок.

Подробнее о предложениях вы можете ознакомиться здесь — https://avensis-car.ru/

Авенсис Кар:
г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова,237

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