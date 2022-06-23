Авиалогистика региона Рио — Южный Техас в помощь бизнесу

Совет по экономическому развитию Южного Техаса (COSTEP) понимает, что перемещение продукции и людей из пункта A в пункт B имеет важнейшее значение для торговли. Товары должны быстро перемещаться от производственных объектов к покупателям, а руководителям за пределами региона операций необходимо без лишних хлопот летать на объекты и обратно. Регион Рио — Южный Техас, расположенный в самом сердце североамериканской цепи поставок, предлагает производственным компаниям авиатранспортную инфраструктуру для быстрой связи с клиентами на континенте и за его пределами.

В тех случаях, когда быстрая транспортировка товаров и людей имеет жизненно важное значение, ключевую роль играет быстрый доступ к крупным международным воздушным транспортным узлам. По этой причине регион Рио — Южный Техас использует мощную и локализованную инфраструктуру пассажирских и грузовых воздушных перевозок.

В регионе Рио — Южный Техас имеется 7 региональных аэропортов: Браунсвилл (BRO); Харлинген (HRL); Макаллен (MFE); Ларедо (LRD); Матаморос (МАМ); Рейноса (REX); Нуэво Ларедо (NLD).

Эти региональные аэропорты имеют регулярный и прямой доступ к крупным международным узлам, включая: Хьюстон (IAH), Даллас Форт-Уэрт (DFW), Мехико (МЕX), Чикаго (ORD).

Кроме того, они имеют регулярный и прямой доступ к вторичным узлам, включая: Денвер (DEN), Сан-Франциско (SFO), Орландо (MCO), Лас-Вегас (LAS), Монтеррей (MTY).

Аэропорты региона Рио — Южный Техас обслуживают более 35 ежедневных рейсов в крупные узлы, а также 15 дополнительных рейсов во вторичные узлы. Это имеет ключевое значение для компаний, которым требуется совершать регулярные посещения производственных объектов и выполнять перелеты в последнюю минуту в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, это позволяет руководителям с удобством совершать трансконтинентальные перелеты, поскольку из этих узлов выполняются прямые рейсы во множество стран по всему миру, а это означает, что для того, чтобы добраться из региона Рио — Южный Техас до таких ключевых международных направлений, как Франкфурт, Лондон, Дубай, Токио, Сеул и Сан-Паулу, требуется сделать всего одну пересадку.

В регионе Рио — Южный Техас также имеют сильное присутствие партнерские и сторонние логистические компании, включая: FedEx, UPS, DHL.

Это дает преимущество производителям, в значительной степени зависящим от способности обеспечивать своевременную поставку и/или быстрое исполнение заказов.

Если вам необходимо быстро добраться до определенного направления или обеспечить доставку туда своей продукции, вы можете быть уверены, что сможете с легкостью сделать это из региона Рио — Южный Техас. Благодаря семи региональным аэропортам, принимающим регулярные рейсы в крупнейшие хабы, регион Рио — Южный Техас обладает всем необходимым для поддержки вашей производственной деятельности.