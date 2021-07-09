Автоцентр ГАЗ Балтийский принимает предзаказы на «ГАЗель NN»

Автоцентр ГАЗ Балтийский объявил в Санкт-Петербурге о начале приема заявок на легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». В автосалоне готовы передать первые автомобили покупателям в конце августа, когда официально стартуют продажи новинки.

Стоимость нового автомобиля начинается от 1 899 400 рублей. К бронированию в настоящий момент предлагаются базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места. Предзаказ можно оставить на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru.

Ключевое отличие модели нового поколения – переход от аналоговой к цифровой схеме управления. Принципиально новая электронная архитектура и широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера.

«ГАЗель NN» – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в дальнейшем будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

В основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система: все эти решения направлены на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, доступно более 20 современных систем безопасности.

После приобретения автомобиля владелец «ГАЗели NN» получает доступ к экосистеме сервисов. Это, прежде всего, телематическая система GAZ Connect, которая позволяет удаленно управлять автомобильными парками со смартфона; персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance; комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance; система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

Новым владельцам «ГАЗель NN» после покупки предоставляется возможность бесплатного прохождения 4 ТО на фирменном сервисе. На автомобиль предоставляется гарантия на 3 года или 200 000 км.

Дополнительная информация:

Автоцентр ГАЗ Балтийский (улица Шкапина, д. 51) является официальным дилером марки ГАЗ в Санкт-Петербурге с 1999 года. Его площадь составляет более 4000 кв.м., из которых 2600 кв.м. занимает станция техобслуживания – одна из самых больших сервисных зон автомобилей ГАЗ в городе. На СТО располагается 18 постов, ее максимальная мощность составляет 50 автомобилей в сутки.

В 2020 году дилер занял порядка 20% продаж автомобилей ГАЗ в Санкт-Петербурге. По итогам первой половины 2021 года в Автоцентре было реализовано 155 новых автомобилей марки, что на 38% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Автоцентр ГАЗ Балтийский основал собственную спортивную команду, которая участвует в различных внедорожных соревнованиях и экспедициях по России.