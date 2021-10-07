Автономия Валенсия как направление медицинского и оздоровительного туризма

Уход за здоровьем был главным мотивом первых передвижений людей и, следовательно, возникновения туризма. Сегодня, в условиях пост-пандемии COVID-19 мы вернулись к истокам, ибо, как никогда, заботимся о своём здоровье. Поэтому поездки с целью лечения и оздоровления отныне будут намного более востребованными, чем раньше.

Туризм с целью восстановления здоровья не является однородным туристическим продуктом. По мнению экспертов, согласно мотивации туриста, можно выделить два субпродукта: медицинский, или лечебный туризм и оздоровительный, называемый также «профилактический» или «велнес».

Каждому субпродукту свойственны свои каналы продвижения и дистрибуции, однако они не противоречат друг другу: их можно совместить и сформировать оптимальную общую стратегию. На самом деле, услуги обоих субпродуктов могут быть взаимосвязаны и даже объединены в одном месте, примером чему являются бальнеологические курорты, функционирующие также как лечебницы.

Медицинский туризм

Медицинский, или лечебный туризм направлен на излечение и/или восстановление здоровья посредством оказания медицинских услуг в клиниках и/или больницах.

Среди медицинских концернов в Регионах Валенсия, Кастельон и Аликанте лидируют Quirónsalud, Vithas, HLA, IMED, HCB, IMSKE, среди прочих.

Оздоровительный туризм

Оздоровительный, или профилактический, он же велнес-туризм направлен на профилактику и просвещение в области здоровья и качества жизни посредством оказания услуг в бальнеологических здравницах, спа-комплексах, центрах талассотерапии, санаториях и других терапевтических клиниках.

В 2020 году в Автономии Валенсия услугами бальнеологических курортов и центров талассотерапии воспользовались 87 513 иностранных туристов (3,4% от общего числа), в то время как в том же году национальные туристы совершили 79 040 поездок (0,8% от общего числа) с целью оздоровления, согласно данным внутреннего туризма, предоставленным агентствами Frontur и Egatur.

Потребитель медицинских услуг

Пациент считается туристом, если мотивация его поездки обусловлена большим количеством факторов. Помимо медицинского лечения, его интересуют сопутствующее туристическое предложение и социальное окружение, или само направление. В действительности, интерес к туризму с целью ухода за здоровьем растёт по мере привлекательности турнаправления. Такой туризм развивается особенно в тех местах, где среднегодовая температура составляет около 18ºC, а количество солнечных часов в году превышает 3 тыс., как, например, на побережье Коста-Бланка.

Потребители медицинских услуг пребывают в таких местах от 10 до 20 дней и всегда приезжают в сопровождении. Их расходы обычно в 10 раз выше, чем у отдыхающих туристов, хотя сюда входят и затраты на лечение.

Данная категория туристов, как правило, не привязана к высокому турсезону: они путешествуют в любое место, где находят желаемый центр и когда нуждаются в искомой услуге. Таким образом они способствует десезонизации и территориальной структуризации.

В Испании 74% из имеющихся 164 курортов расположены в муниципалитетах с населением менее 5 тыс. человек.

Тенденция роста туризма с целью восстановления здоровья в Автономии Валенсия

С 2017 года туризм с целью восстановления здоровья вырос на 47% и, как ожидается, продолжит расти в условиях пост-пандемии из-за психологического и физического истощения людей.

Такие учреждения, как SHA Wellness Clinic в Альфас-дель-Пи или Balneario de Archena, уже предлагают специальные психотермальные программы для устранения психологических последствий COVID-19.

«Постпандемические» туристы будут акцентировать своё внимание на медицинских предложениях направления. Основополагающей ценностью туризма после COVID-19 будут отсутствие какого-либо санитарного риска и санитарная безопасность турнаправления.

Следует отметить, что на поездки с целью прохождения лечения легче всего получить разрешение. Медицинская виза выдаётся вопреки любым ограничениям мобильности, которые могут быть установлены до тех пор, пока пандемия не будет считаться полностью завершённой.

Преимущества Автономии Валенсия как направления медицинского и оздоровительного туризма

Регионы Валенсия, Кастельон и Аликанте имеют высокое позиционирование в мире в качестве направления медицинского и оздоровительного туризма и предлагают конкурентоспособные услуги:

Туристическое предложение

Регионы имеют разнообразное и качественное туристическое предложение, идеальный климат, хорошее транспортное сообщение и конкурентоспособную ценовую политику.

Здравоохранение

Система здравоохранения Автономии Валенсия, в целом, высоко оценивается на международном уровне. В 2018 году исследование Bloomberg подтвердило, что Испания имеет самую эффективную систему здравоохранения в Европе и третью по эффективности в мире.

Высококачественный сервис

Доброжелательное отношение к людям является признанной ценностью в Испании, по сравнению с другими хорошо зарекомендовавшими себя направлениями медицинского и оздоровительного туризма. Гуманность, гостеприимство и открытый характер жителей дополняются качественным обслуживанием с применением индивидуального подхода. В Автономии Валенсия, как нигде, понимают, что больше всего пациенты ценят человеческое отношение, обслуживание и лечение на их родном языке, а также понимание их культурных особенностей.