Авторские туры с программой на несколько дней могут заказать пользователи сервиса Tripster

Сервис Tripster масштабирует деятельность: теперь пользователи сайта могут заказать полноценные авторские туры с расписанной на несколько дней программой.

Чем они отличаются от самостоятельных путешествий и отдыха по путёвкам туристических компаний?

Самостоятельное путешествие, если и экономит финансы, то при этом отнимает много времени на подготовку. Прокладка маршрута, изучение информации, подбор жилья и т.д. – тоже своего рода работа, требующая терпения и усидчивости.

Классическая туристическая компания всё делает за вас, но каждая её услуга стоит денег. Кроме того, такое путешествие проходит строго по плану и расписанию. Вам предоставляют стандартный набор локаций без какой-либо возможности импровизировать.

Особенность авторских туров от Tripster в том, что их разрабатывают местные жители. Они знают свой город (регион) изнутри до мелочей, поэтому могут предложить действительно уникальные маршруты. Показать достопримечательности и необычные места, информацию о которых не найти в рекламных материалах, а порой и в Интернете. Приготовить приятный сюрприз, например, семейный обед в гостях с аутентичной кухней и полным погружением в местную культуру и традиции. Им известны места, где можно вкусно, сытно и при этом недорого поесть, а также переночевать в комфортной и уютной обстановке.

В каталоге Tripster представлены авторские программы самых разнообразных форматов и тематик. Пешие и водные походы, хайкинг и восхождения на горы, путешествия на велосипедах и джипах, гастротуры, арт-туры, йога-туры, историко-познавательные и образовательные туры.

Туры организованы по принципу «всё включено»: трансфер по маршруту, проживание, питание, экскурсии, активности. От клиента требуется только самостоятельно добраться до точки старта путешествия и обратно. Состав групп формируется так, чтобы участникам было максимально комфортно проводить несколько дней вместе. Есть программы, рассчитанные на семьи с детьми, на молодёжную или наоборот, возрастную аудиторию. Авторские туры – выход для тех, кто не смог собрать компанию и вынужден путешествовать в одиночку. На Tripster он обязательно встретит единомышленников со схожими интересами и предпочтениями.

К настоящему моменту в распоряжении пользователей сайта 220 туров в 17 регионах России, от Карелии до Кавказа и от Калининграда до Владивостока. Среди зарубежных программ: Армения, Грузия, Турция, Узбекистан и др. По заявлению команды Tripster, это далеко не предел – география будет расширяться и дальше.

Для справки:

Tripster – сервис онлайн-бронирования авторских (индивидуальных и групповых) экскурсий. Все представленные на сайте программы разработаны их гидами: историками, архитекторами, журналистами, искусствоведами, экспертами и энтузиастами. Tripster работает с 2013 года и к настоящему моменту предлагает путешественникам авторские экскурсии по 666 городам в 93 странах.