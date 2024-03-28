Авторы проекта «Из мастеров в наставники» ознакомили участников с различными техниками медиации

Академия АртМастерс подвела итоги нового проекта «Из мастеров в наставники». Президентский фонд культурных инициатив оказал помощь в реализации проекта.

Тренинги и обучение были ориентированы на усиление компетенций участников проекта – финалистов Чемпионата и членов Ассоциации ArtMasters. Проект включал комплекс тематических профилей. Авторы подготовили модуль, который был посвящен медиации и конфликтам. Природу конфликтов и их причины учащимся помогал постигать Вадим Кочнев. Студенты работали над прогнозированием последствий конфликтов. Также они изучили разные стратегии и техники медиации.

Выпускники успешно справились с защитой просветительских проектов («У кого кепка, тот и режиссер», «На коленке продакшн: выживи или сними», «Генератор историй» и др.). Всего проекты защитили 30 участников. Реализация проектов выпускниками позволит им превратиться в подлинных наставников для молодежи, работающей в сфере креативных индустрий.