Baby Jogger® и Робин Арзон представляют новый дизайн прогулочной коляски Summit™ X3

Baby Jogger®, входящий в глобальный портфель брендов компании Newell Brands, с радостью представляет новый дизайн ограниченной серии прогулочных колясок Summit™ X3, разработанных совместно с мировым лидером по фитнесу и матерью Робин Арзон (Robin Arzón). И Baby Jogger, и Робин хотят, чтобы у родителей были все возможности развиваться, расширять свои границы и жить полной жизнью. Сама пользуясь коляской Summit X3, Робин разработала эксклюзивный дизайн City Royalty из черной ткани с золотыми акцентами, вдохновленная родным городом, Нью-Йорком.

«Королевское величие — тема моего дизайна ограниченной серии Summit X3. «Выше голову, гордо вперед» — моя мантра, когда я исполняю роль матери, директора, спортсменки или кого-то еще. Золото с черным вызывает образы короны и города, который стал нашим королевством. Нет необходимости жертвовать стилем ради функциональности», — заявила Робин Арзон.

Коляска Baby Jogger, сконструированная так, чтобы семьи могли путешествовать вместе, поднимает традиционную детскую коляску на уровень изящества с шикарной разнообразной отделкой и тканями, отражающими современные тенденции как в сфере моды, так и в автомобилестроении. Разработанный Робин дизайн коляски Summit X3 включает в себя плотную ткань из веганской кожи с фирменной биркой, а также уникальный рисунок в виде городской сетки, созданный местным художником и навеянный образом Нью-Йорка. Прогулочная коляска Summit X3 также включает в себя удобные функции, инновации и детали.

«Выбирая прогулочную коляску, я думала о том, как я и моя семья собираемся ее использовать. Summit X3 Baby Jogger — это прогулочная коляска, которую больше всего рекомендовали, когда я была беременна, и которой мы пользуемся вместе с моей дочерью Афиной. Для меня самое главное — то, что она плавно едет, не ломается и не рвется, когда я веду ее по городу, наклоняя и поворачивая», — говорит Робин.