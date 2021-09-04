Банкрот-Центр – списание и реструктуризации долгов физическим лицам

Банкрот-Центр – узкоспециализированная компания, оказывающая физическим лицам услуги по списанию и реструктуризации долгов. С 2012 года опытные юристы эффективно защищают права и свободы граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Специалисты инициируют процедуру банкротства физлиц, у которых есть долги по кредитным обязательствам в банках и микрофинансовых организациях, открытые исполнительные производства по решению суда, просроченная задолженность за коммунальные платежи и другие непосильные обязательства, и ведут дело вплоть до объявления клиента банкротом и освобождения из «кредитного рабства».

В Банкрот-Центр обращаются люди, у которых есть неоплаченные налоги, штрафы, просроченная задолженность по микрозаймам, банковским картам и потребительским кредитам, либо долг перед физическим или юридическим лицом по расписке.

Гарантированный результат

Компания работает исключительно в правовом поле. Первая консультация – бесплатная. При общении с клиентом юрист внимательно изучает историю должника, анализирует ситуацию, оценивает риски отказа, после чего составляет индивидуальный план банкротства и согласует его с финансовым управляющим.

Сотрудники Банкрот-Центра берут на себя обязательства по сбору документов, подаче заявления в суд и обеспечении полного юридического сопровождения в судебных инстанциях. Клиенту нет необходимости посещать заседание суда.

Стороны заключают договор, в котором прописываются все условия сотрудничества. Компания дает 100% гарантию успешного результата. Подтверждением тому выступают тысячи благодарных клиентов и свыше 900 000 000 рублей списанных долгов.

Приняв решение стать банкротом, должники избавляются от груза прошлого и могут начать жизнь «с чистого листа», без долгов.

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