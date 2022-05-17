Бар – всему голова

На GASTREET возвращается культовая барная площадка.

В этом году ресторанное шоу GASTREET (6-9 июня) соберет в горах Красной Поляны не только специалистов ресторанной индустрии, но и адептов барной культуры на площадке BARSTREET. Организаторы обратились к специалистам отрасли, которые знают о барах все, чтобы они собрали самый эффективный образовательный контент. Авторы программы 2022 г.: Артем Галайчук, Артем Перук, Игорь Зернов.

Артем Галайчук (ReLab Cocktail Bar, speak-easy бар Mr.Willard, Paloma Cantina, CiCheTi, Ichi-go Ichi-e) запустил школу барменов, ставшую базой для подготовки нескольких сотен бартендеров. Был бренд-амбассадором компании Pernod-Ricard в России.

Артем Перук (Paloma Cantina, El Copitas Bar, Tagliatella Caffe) занимает 34 место в списке самых влиятельных людей в барной индустрии мира. В партнерстве с Игорем Зерновым и Николаем Киселёвым открыл мексиканский бар в Петербурге — El Copitas Bar, который не раз входил в международный барный рейтинг «The World`s 50 Best Bars» и считается лучшим русским баром в мире. Организовал школу барных коммуникаций BartendersFAQtory.

Игорь Зернов (El Copitas Bar) — вдохновитель и создатель первого премиального коктейльного кейтеринга в России — El Copitas Catering. Член жюри международной премии «The World’s 50 Best Bars». Топ-13 самых влиятельных предпринимателей мира по версии Havana Club Bar Entrepreneur Awards 2020.

ПРОГРАММА BARSTREET 2022

Три дня инсайтов о внешней и внутренней работе бара будут заключены в главные темы площадки: люди, цифры, продукт.

Тема «люди» раскроет ценность команды, мотивации и культуры, а также даст эффективные методики по управлению Human Recourse. Спикеры этого дня: Артур Тахавиев (HR-директор ReLab Family), Максим Горелик (шеф-барменеджер Lucky Group), Виктор Скуратов (основатель кофеен Skuratov Coffee), Влад Мусиенко (основатель Friends Orchestra).

Тема «цифры» — важная тема во все времена, особенно в кризисные. О себестоимости и затратах расскажут твердые эксперты: Иван Шушканов (генеральный директор IT-компании по разработке SAAS платформ для автоматизации регулярного менеджмента крупных сетевых компаний), Елена Машина (финансовый управляющий компании Follow the Rabbits, в состав которой входят El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Cafe), Аскар Ермагамбетов (со-владелец бара Shanghai12 и Notallsaints).

Тема «продукт» раскроет новые концепции и возможности перед барменеджерами и владельцами баров. О современных техниках, локальных ингредиентах в условиях импортозамещения расскажут спикеры третьего дня: Александр Тимашков (в составе команды AF Brew открыл неорюмочную «Хоровод»), Роман Сабанаев (El Copitas Bar), Андрей Пруцких (Lucky Group), Александр Блинов (бар Kommunalka). Участников площадки BARSTREET ждет головокружительный коктейль из инсайтов, открытий и идей! Эксклюзивно только на GASTREET. Билеты: www.gastreet.com