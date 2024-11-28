Бесшовная БРИКС: реальность или вымысел?

Кризис гражданской авиации, который наблюдается по всему миру, заставляет нервничать транспортников и логистов, а с ними — все компании без исключения. Выход — развитие новых технологий, в том числе беспилотников. Уже сейчас можно представить мир, где дроны свободно курсируют над территориями стран БРИКС, создавая невидимые связи между континентами через технологии и сотрудничество. Насколько реалистичен такой проект? Об этом рассуждает Федор Чемашкин, технический директор «Яков и Партнеры Digital».

Федор Чемашкин. Фото: пресс-служба «Яков и Партнеры»

Цифровое бесшовное небо — это система, объединяющая воздушное пространство регионов или стран для более свободного передвижения беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов. Она предполагает полное оснащение воздушного пространства цифровыми технологиями, которые позволят контролировать и координировать движение всех летательных аппаратов.

Для успешной реализации концепции бесшовного неба для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на уровне страны необходимо соблюдать определенные принципы. Во-первых, планирование и координация полетов, включая определение зон безопасности для БПЛА, разработку безопасных маршрутов, а также учет погодных условий и плотности воздушного трафика. Важную роль играет взаимодействие с системами гражданской авиации, что повышает уровень безопасности. Во-вторых, мониторинг воздушного пространства: необходимо контролировать передвижение беспилотников в реальном времени, чтобы своевременно реагировать на отклонения от маршрутов и предотвращать столкновения.

В мировой истории существуют пример, близкий к этой концепции — гражданская авиация. Более 100 лет назад были созданы системы управления воздушным пространством, международные стандарты и воздушные коридоры, обеспечивающие безопасные и регулярные международные полеты. Бесшовное небо для беспилотников строится по той же концепции: международное сотрудничество, технические разработки, унификация правил и стандартов.

Движение БЛПА в России строго регулируется: полеты ограничены в густонаселенных районах и над стратегическими объектами. Чаще всего разрешения на полеты выдают для удаленных и менее населенных регионов — Сибири и Дальнего Востока. В 2024 году Минтранс РФ установил 60 зон для полетов беспилотников массой до 30 кг в девяти регионах. Полеты более тяжелых дронов требуют дополнительных разрешений.

Более того, РФ активно развивает проект «Цифровое небо» для интеграции дронов в общую систему воздушного пространства. Инициатива является частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы», направленного на развитие технологий, инфраструктуры и кадров до 2030 года. Сегодня высока вероятность того, что эта концепция будет реализована в России. Это дает надежду на ее успешную адаптацию на международном уровне, но процесс будет сложным. Впрочем, реализация проекта позволит национальным экономикам и технологиям альянса совместно развиваться на выгодных условиях.

Движение вверх

Реализация «Бесшовного неба» для стран БРИКС может принести значительные преимущества. Во-первых, проект стимулирует экономический рост, создавая новые рабочие места в технологической сфере. Использование дронов в логистике снизит издержки и ускорит доставку товаров, что окажет положительное влияние на отрасль. Во-вторых, развитие концепции «Бесшовного неба» расширит рынок беспилотников, создавая спрос на более технологичные устройства, способные к международным перелетам. Объединение усилий стран альянса в производстве и разработке дронов нового поколения поспособствует синергии в производственном процессе и укрепит кооперацию внутри объединения.

Кроме того, проект усилит обмен опытом и знаниями в области технологий и инноваций. Совместные разработки в сфере беспилотных технологий ускорят прогресс в таких областях, как связь, системы управления и позиционирования, что позволит странам альянса выйти на новый уровень в области беспилотных технологий. Наконец, проект поддержит локальных производителей дронов, укрепляя их технологии и компетенции, что будет способствовать развитию местной промышленности и созданию новых рабочих мест.

Но данная концепция имеет и свои вызовы, ключевой из которых — стратегическая важность воздушного пространства. Этот ресурс, который каждая страна охраняет с особой тщательностью. Реализация бесшовного неба потребует множества переговоров для обеспечения безопасности и сохранения суверенитета стран.

Второй вызов — географическая неоднородность. Отсутствие общих границ между странами БРИКС усложняет интеграцию, особенно для России, где воздушные маршруты будут зависеть от Китая, что потребует развития промежуточных инфраструктур. Третий – разное правовое регулирование в странах объединения. В государствах альянса существует различие в подходах к сертификации и регулированию БПЛА. Например, в России, Бразилии, ЮАР и Индии крупные беспилотники должны сертифицироваться как воздушные суда и требуют разрешения на полеты, в то время как в Китае они рассматриваются как отдельная категория, что упрощает процесс сертификации и позволяет более эффективно развивать индустрию беспилотников.

Отдельно стоит подчеркнуть вызовы, стоящие перед правоохранительными и таможенными органами. беспилотная авиация может быть использована для незаконной деятельности, что потребует создания эффективных механизмов контроля и регистрации БПЛА. Также важным техническим вызовом является создание сети связи, которая позволит бесперебойно контролировать дронов на больших расстояниях, используя как спутниковые, так и наземные сети.

Тактика продвижения

Что мы должны сделать сегодня, чтобы бесшовное небо стран союза стало возможным завтра? Прежде всего, нужно разработать единые регламенты для использования в воздушном пространстве членов БРИКС и установить зоны, ограничивающие их полеты. Это обеспечит безопасность и четкие правила для всех участников проекта. Важным шагом является и создание межстрановой рабочей группы экспертов всех стран-участниц, которая будет отвечать за реализацию проекта.

Также потребуется разработать единую платформу, которая позволит обмениваться данными о полетах дронов в реальном времени, что обеспечит координацию и мониторинг воздушного движения. Кибербезопасность тоже будет важным аспектом — необходимо разработать общие стандарты защиты данных и системы для своевременного предупреждения о потенциальных угрозах.

Кроме того, стоит наладить взаимодействие с системами гражданской авиации как внутри стран альянса, так и с остальным миром. Введение единого реестра дронов с уникальной цифровой маркировкой поможет быстро определять принадлежность беспилотников к конкретной стране, улучшив контроль за их использованием.

Если участники БРИКС настроены на воплощение этой инициативы, они могут преодолеть существующие вызовы и сделать «Бесшовное небо» реальностью. Важно, чтобы сотрудничество стало основой развития, а технологии послужили инструментом преодоления границ. Но для начала альянсу предстоит ответить на вопрос, стоит ли превращать эту мечту в реальность?