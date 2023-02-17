Безопасная диета, которая точно сработает: рекомендации международного нутрициолога Алекса Целесте

Автор: Алекс Целесте — международный эксперт по здоровью и естественному омоложению, научный нутрициолог, бизнес-консультант, специалист по PR, эксперт федеральных СМИ

По статистике Wordstat, более 7 млн человек ежемесячно ищут информацию о похудении и диетах для снижения веса. После новогодних праздников и перед пляжным сезоном эта тема становится наиболее актуальной.

Получить и сохранить красивое, стройное тело без отёков и растяжек, тонкую талию и упругую попу, молодое лицо без морщин можно быстро и легко без диет, голодовок, подсчёта калорий, чисток печени и кишечника!

Поясню, как это можно сделать. Для этого введу несколько определений. Наше тело состоит из 5 компонентов: жир, белок, витамины, минералы и вода. Грамотная диета – это режим питания, образ жизни. То есть то, что должно поддерживаться постоянно, а не какие-либо ограничения только на время снижения веса

Поэтому, чтобы получить шикарный результат без откатов и срывов, безопасно для здоровья, нам нужно есть вкусно, сытно, разнообразно и функционально, обеспечивая организм всем необходимым «строительным» материалом! А не наоборот, ограничивая себя в еде и тем самым повышая уровень кортизола.

Главные правила функционального питания:

Поддержание водного баланса: 1,5-2 литра воды в день – миф. Норма – 50-60 мл чистой воды на кг веса тела в сутки. Чай, кофе запиваем двойным объемом воды. Зачем столько воды? Всё просто. Мы на 60% состоим из нее, поэтому нужно поддерживать состав тела и реологию крови для физиологически правильной работы почек и сердечно-сосудистой системы. С возрастом, если есть лишний вес, потребность в воде возрастает. К тому же, мы живём в неблагоприятной экологической обстановке, а для детоксикации вода — главный компонент.

Поддержка минерального баланса. Самый простой способ – ежедневно пить минеральную воду: Ессентуки-17 (с калием), Донат, Стелмас (с магнием), Джермук, Новотерская (с кремнием), Сулинка (с литием).

Восполнение дефицитов витаминов и минералов – весь перечень подбирается нутрициологом по комплексу анализов крови и спектрального анализа волос.

Функциональное питание. В сутки в среднем, при здоровом ЖКТ и обменных процессах, мы должны есть (в пересчете на готовые продукты с учетом уварки/ужарки):

— белок — 1-1,5 гр/кг веса

— жир — 1-1,5 гр/кг веса

— углеводы — минимум 20 гр в день, максимум 3 гр/кг веса

Для детей, беременных женщин и на ГВ норма выше.

Источники белка: мясо от животных травяного откорма, говядина, баранина, кролик, дикое мясо, дикая, глубоководная рыба холодных морей, яйца от кур свободного выгула. Курицу, мясо зернового откорма, рыбу, выращенную на фермах, – исключить!

Принцип питания: белок в каждый прием пищи, лучший завтрак — белково-жировой, лучший ужин — белково-овощной.

Источники животных жиров: сало, жирная рыба, жирное мясо, сливочное масло от коров травяного откорма, яйца от кур свободного выгула. Животные жиры полезны и необходимы для здоровья и красоты, из них производятся гормоны и желчные кислоты для хорошего пищеварения. Обезжиренная диета опасна для здоровья!

Растительные масла, такие как подсолнечное, рапсовое и другие, нужно исключить, так как в них много провоспалительной омега-6.

Также исключаем все продукты, где есть любые рафинированные и гидрогенизированные масла. Для салатов можно использовать оливковое масло первого, холодного отжима. Для жарки – кокосовое масло и масло гхи.

Источники клетчатки (углеводов): свежие зеленые листовые овощи и все виды капусты, надземные овощи, тыква, редька, редис, ягоды. Идеально дополнить рацион клетчаткой из продуктов естественной ферментации (квашеная капуста, кимчи, бобы натто и т.д.).

Если нет сильной физической активности, то есть при обычном офисно-домашнем образе жизни, углеводы, такие как каши, мюсли, крупы, макароны, хлеб, булочки, тортики, сахар, мёд, фруктозу, нужно исключить.

И, безусловно, исключаем весь фаст-фуд, так как он содержит все запрещенные для здоровья и молодости составляющие.

Голодание, дефицит калорий, средства для похудения приводят к нарушению гормонального фона и обменных процессов, нервным срывам и большим проблемам со здоровьем, а вес становится ещё больше, чем был до похудения.

Комплексная нутрициологическая коррекция с грамотным и функциональным питанием поможет восстановить работу обменных процессов, обеспечить организм всем необходимым для сохранения энергии, молодости, упругой, красивой кожи, волос и ногтей.