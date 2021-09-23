Безопасное движение на зимних дорогах: обзор шипованных Viatti Brina Nordico

В России традиционно из сезона в сезон большинство водителей легковых автомобилей отдают предпочтение шипованным шинам. Цифры одного из последних исследований «Автостат» только подтверждают этот факт: 77,9% автовладельцев выбирают «шипы». Разберемся на примере зимних легковых Viatti Brina Nordico: чем же так водителей привлекают шипованные шины.

Шипованные шины эффективны при движении на обледенелом дорожном покрытии. Шипы обеспечивают лучший контакт в пятне контакта с дорогой. Еще одно преимущество – сокращенный тормозной путь за счет того, что шиповка «блокирует» скольжение по снегу или льду. Также шины с шипами улучшают управляемость при маневрах и поворотах.

Преимущества Viatti Brina Nordico

Viatti Brina Nordico разработаны для езды по зимним дорогам в широком температурном диапазоне, в том числе, в сильный мороз. Лучше управляемости шин способствует технология VRF, с помощью которой они подстраиваются под неровное дорожное покрытие, поглощают удары и уверенно ведут себя на скоростных поворотах.

Viatti Brina Nordico сконструированы специально для устойчивого сопротивления слашплэнингу (скольжению по мокрой и снежной каше) – этот эффект обеспечивают скошенные шашки в плечевой зоне протектора шины, они разрезают слякоть и вытесняют ее из пятна контакта с дорогой.

Стойкое сцепление на зимней дороге создает асимметричный рисунок протектора с увеличенным числом шашек и оптимально просчитанной схемой расположения шипов. Такие особенности шины делают Viatti Brina Nordico более износостойкой. Поскольку шашки протектора сдвинуты по продольной оси относительно друг друга, уровень шумности шины значительно снижен.

Среди характеристик Viatti Brina Nordico — повышенная эластичность протектора и частое расположение ламелей по всей ширине шины, что улучшает сцепление на мокрой дороге, так и на обледенелой поверхности или на укатанном снегу.

Подбираем шипованные шины

При подборе ориентируйтесь на рекомендации автопроизводителя: в инструкции к автомобилю обозначены допустимые диаметр, ширина и профиль. Если говорить про дополнительные параметры, которые нужно учесть, то они указаны на боковине в виде различных маркировок – двухзначная цифра обозначает индексы несущей способности и категории скорости. Так, модель Viatti Brina Nordico 185/70R14 88T. Значение 185 – ширина шины в мм, 70 – высота в процентах от ширины, R – радиальный тип конструкции, 14 – посадочный диаметр в дюймах, 88 – индекс нагрузки, Т – допустимая скорость (два последних показателя означают, что шина выдержит нагрузку в 560 кг при максимально допустимой скорости в 190 км/ч).

В ассортименте линейки Viatti Brina Nordico представлены модели в диапазоне от 13 до 18 дюймов.

При подборе шины особенно важно учитывать характеристики изделия, заданные производителем, а также тип поверхности, для езды по которой будут использоваться шины. От этого зависит безопасность движения в зимний период, комфорт езды и срок службы шины.

Источник: http://mosmobil.ru/news/bezopasnoye-dvizheniye-na-zimnikh-dorogakh-obzor-shipovannykh-viatti-brina-n…