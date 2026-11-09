Ожидание рейса без стресса: в аэропорту Геленджик заработала интерактивная платформа для пассажиров

Аэропорт Геленджик* запустил первый в России коммуникационный сервис для пассажиров, ожидающих вылета во время закрытия воздушного пространства, при введении режима ограничения полетов.

«К сожалению, в этом году наши пассажиры сталкиваются с беспрецедентным количеством ограничений по приему и выпуску воздушных судов из аэропорта Геленджик, связанных с обеспечением безопасности полетов. Данные ситуации влияют на планы, вызывают дополнительный стресс и напряжение.

Чтобы помочь пассажирам чувствовать себя более комфортно и спокойно в такие моменты, создана интерактивная платформа, объединяющая посетителей терминала. В режиме реального времени пассажиры и гости аэропорта могут знакомиться, обмениваться контактами и общаться друг с другом. Наш новый сервис – это возможность встретить близких по интересам людей, побеседовать с попутчиками или просто найти приятную компанию для чашки кофе.

Такая коммуникация снижает уровень беспокойства способствует формированию новых социальных связей, превращая рутинное ожидание рейса из вынужденной паузы в полезное времяпрепровождение», – отметил исполнительный директор ООО «АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК» Сергей Дяйкин.

Общение возможно в рамках следующих тематических разделов: путешествия, технологии, бизнес и работа, знакомства, спорт, искусство и культура, языки, семья и дети. Услуга бесплатна и доступна для всех гостей аэропорта. Сервис работает на базе защищённого соединения и не требует сложной регистрации. Для подключения необходимо навести камеру смартфона на информационный флаер, выдаваемый пассажиру на стойке регистрации, или воспользоваться QR-кодами, размещенными в терминале в местах для сидения, бизнес-зале, магазинах и в точках питания аэропорта.

*Проект реализуется при поддержке ВТБ Инфраструктурный холдинг и АБ “Россия”.

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