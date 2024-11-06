BingX Labs инвестирует в AgentLayer для развития автономного ИИ и децентрализованной экономики

BingX Labs, инновационное подразделение BingX, занимающееся выявлением и развитием преобразующих блокчейн-проектов, инвестировала в AgentLayer, проект, направленный на создание децентрализованной, не требующей разрешений сети для автономных ИИ. Проект был успешно на BingX Launchpool в начале сентября 2024 года и в настоящее время доступен для торговли на бирже. Используя большие языковые модели и генеративный ИИ, AgentLayer готов произвести революцию в экосистеме ИИ, обеспечив бесперебойное сотрудничество между автономными ИИ, предоставляя безопасную и надежную сеть для выполнения задач с минимальным вмешательством человека.

BingX Labs Invests in AgentLayer to Drive Autonomous AI and Decentralized Economy

Проект AgentLayer решает несколько насущных потребностей в отрасли ИИ, создавая экосистему, в которой отдельные агенты ИИ могут выступать в качестве лиц, принимающих решения, способствуя симбиотическим отношениям с пользователями, а также повышая производительность и креативность. Платформа способствует развитию новой экономики с помощью токена AGENT, который служит ядром ее экономической модели. Токен подпитывает различные основные функции. Сюда входят онлайн-транзакции, управление, стейкинг, предоставление прав управления и стимулирование как разработчиков, так и операторов узлов к формированию будущего экосистемы AgentLayer с прозрачностью и справедливостью.

Платформа также предлагает разработчикам мощные инструменты, такие как AgentHub для бесшовного управления агентами и AgentStudio для визуального создания агентов, что позволяет создателям легко проектировать и развертывать агентов ИИ. Благодаря интеграции смарт-контрактов в цепочке и SDK Python и TypeScript AgentLayer предоставляет надежные и гибкие возможности для эффективной интеграции агентов ИИ. Разработчики могут развертывать агентов ИИ как ботов Telegram, открывая новые пути для взаимодействия и расширяя охват в экосистеме Telegram/TON.

«Мы считаем, что AgentLayer открывает новые горизонты в области ИИ, объединяя мощь блокчейна и автономных агентов в целостную экосистему», — сказала Вивьен Лин, глава BingX Labs. «Инновационный подход к сотрудничеству агентов ИИ и концепция экономики агентов обладают потенциалом для преобразования того, как работают отрасли, как работают предприятия и, в конечном счете, как люди взаимодействуют с ИИ в своей повседневной жизни. В BingX Labs мы рассматриваем это как исключительный шаг к будущему, в котором ИИ будет и надежным инструментом, и доверенным партнером человека».

Профессон Лю Ян, соучредитель AgentLayer, выразил свой энтузиазм по поводу стратегического партнерства с BingX Labs, подчеркнув движущую силу инноваций для децентрализованного ИИ. «BingX Labs привносит свои знания и ресурсы, которые будут иметь решающее значение для ускорения нашего видения AgentLayer. С их поддержкой мы продвигаем как технологию, так и новую парадигму, в которой автономные агенты ИИ могут безопасно и эффективно сотрудничать, создавая реальную ценность для различных отраслей и отдельных лиц», — заявил профессор.

С момента своего запуска в августе 2024 года BingX Labs взяла на себя обязательство поддерживать новаторские проекты, способные изменить ландшафт блокчейна. Благодаря технической поддержке, стратегическому руководству и финансовым ресурсам BingX Labs предоставляет комплексную структуру, которая позволяет стартапам ориентироваться в сложностях разработки блокчейна, от первоначальной концепции до выхода на рынок. Инвестиции в AgentLayer знаменуют собой значительный шаг на пути BingX Labs к содействию проектам с масштабируемыми, эффективными и дальновидными решениями.