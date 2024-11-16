BingX Launchpool представил PiggyPiggy  

BingX, криптовалютная биржа, объявила об успехе своего последнего проекта Launchpool с участием PiggyPiggy (PGC). Завершившийся 12 ноября, launchpool позволил привлечь впечатляющий пул вознаграждений в размере 8 миллионов токенов PGC. Кроме того, PGC листингован в тот же день с существенным призовым фондом.

PGC Launchpool представил три различных пула для стейкинга, разработанные для широкого круга пользователей. USDT Novice Pool, предназначенный для новичков, предлагает привлекательную годовую процентную ставку, в то время как два дополнительных пула, один из которых был номинирован в USDT, а другой в BTC, были открыты для всех пользователей. Эти гибкие варианты стейкинга были созданы для максимизации прибыли и привлечения более широкой аудитории в растущую экосистему цифровых активов. PiggyPiggy на BingX Launchpool увидел восторженное участие пользователей с существенной общей суммой залога, что демонстрирует растущий интерес к возможностям стейкинга на BingX.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала этот листинг: «Включение PiggyPiggy (PGC) в наш Launchpool подчеркивает нашу приверженность предоставлению ценных возможностей для наших пользователей. Полученный нами отклик демонстрирует доверие и уверенность нашего сообщества в BingX. Мы стремимся расширять эти полезные проекты, гарантируя, что наши пользователи смогут продолжать получать выгоду от инновационных финансовых продуктов».

BingX также запустил спотовый листинг PGC, предлагая своим пользователям дополнительные возможности для получения вознаграждений. Внося депозиты и торгуя PGC, пользователи могут участвовать в эксклюзивных призовых фондах, чтобы выиграть токены PGC. Кроме того, они могут застейкать свои PGC с гибким 7-дневным периодом ставок и конкурентоспособной APY, а также возможностью досрочного погашения. Эти инициативы усиливают приверженность BingX предоставлению ценности и созданию увлекательного торгового опыта. По мере роста платформы BingX по-прежнему стремится улучшать пользовательский опыт и расширять свой портфель полезных, ориентированных на пользователя продуктов.