BingX лидирует в листинге торговых пар $TRUMP и $MELANIA

Панама Сити, 14 февраля 2025 г. /PRNewswire/ — BingX, мировой лидер на рынке криптовалютных бирж, укрепил свои позиции новатора отрасли, став первой биржей, предлагающей услуги спотовой торговли $TRUMP, который был запущен 18 января в 12:50 (UTC+8), а затем на следующий день последовало введение торговли фьючерсами с монетной маржей для $TRUMP. Кроме того, BingX предоставил пользователям самый ранний доступ к бессрочной торговле для $MELANIA, а также поддержку спотовой торговли. Эти усилия соответствуют более широкой стратегии BingX по расширению ассортимента своих продуктов и предоставлению пользователям передового торгового опыта.

Цифровые активы, такие как $TRUMP и $MELANIA, являются частью растущей тенденции мем-коинов — криптовалют, вдохновленных культурными движениями или популярными деятелями. Стоимость этих токенов в первую очередь обусловлена интересом сообщества и рыночной активностью. Поддержка BingX таких активов показывает его приверженность удовлетворению растущего спроса на различные торговые возможности в криптопространстве.

$TRUMP выделяется своими фьючерсами Coin-Margined на BingX, предоставляя трейдерам передовые инструменты для диверсификации торговых стратегий. Пользователи могут торговать $TRUMP с маржой для фьючерсной торговли на BingX, повышая гибкость портфеля и эффективность капитала. $MELANIA в настоящее время поддерживается как спотовыми, так и бессрочными фьючерсными торговыми парами, предоставляя как опытным трейдерам, так и новичкам множество торговых возможностей на выбор.

Помимо листинга $TRUMP и $MELANIA, BingX запустил несколько кампаний для улучшения торгового опыта для своих пользователей. Начиная с 18 января в 14:00 (UTC+8) BingX представил торговлю с нулевой комиссией для $TRUMP. Кроме того, пользователи могут участвовать в различных акциях, чтобы выиграть токены и эйрдропы через депозиты и торговые операции.

«Рост токенов, основанных на личности, таких как $TRUMP и $MELANIA, отражает более широкую тенденцию, когда рынок криптовалют пересекается с финансами и социальными движениями». Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала значимость этих новых листингов: «Эти токены — больше, чем просто денежные активы; они отражают личность и настроения. Поскольку эти активы развиваются в рамках более широкой экосистемы блокчейна, для таких платформ, как BingX, важно внедрять инновации с продуктами, которые уравновешивают волатильность с образовательными ресурсами, давая пользователям возможность ориентироваться в этом динамичном ландшафте. Мы по-прежнему сосредоточены на создании надежной платформы, которая поддерживает разнообразные инвестиции, обеспечивая при этом прозрачность и безопасность».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/