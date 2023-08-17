BingX расширяет партнерство с CertiK для лучшей безопасности и прозрачности

BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, рада объявить о возобновлении своего партнерства с CertiK, известной фирмой, занимающейся безопасностью блокчейнов. Партнерство направлено на повышение безопасности и надежности платформы BingX, предоставляя пользователям более безопасную и надежную торговую среду.

В рамках продленного контракта CertiK продолжит предоставлять BingX API оценки безопасности, что позволит платформе получать доступ к оценкам безопасности, созданным CertiK. Эти данные будут отображаться на веб-сайте BingX, чтобы предоставить пользователям ценную информацию о безопасности различных блокчейнов и проектов Web3.

В свою очередь, BingX интегрирует API оценки безопасности в свои продукты, чтобы пользователи могли легко получать доступ и просматривать оценки безопасности перечисленных проектов. BingX также будет заметно отображать брендинг CertiK, давая понять пользователям, что CertiK является надежным поставщиком оценок безопасности. Платформа также будет иметь значок CertiK рядом с проверенными проектами, предоставляя пользователям прямую ссылку на ссылку аудита для дальнейшей проверки.

«Мы рады расширению нашего партнерства с CertiK и дальнейшему укреплению безопасности нашей платформы», — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. «Предоставляя нашим пользователям доступ к комплексным оценкам безопасности CertiK, мы демонстрируем нашу приверженность обеспечению безопасной и надежной торговли. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с CertiK, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и прозрачности для наших пользователей».

И BingX, и CertiK будут сотрудничать в различных маркетинговых мероприятиях. Эти совместные усилия направлены на повышение осведомленности об интеграции CertiK Security Score API и Audit Link на платформе BingX, укрепляя приверженность BingX поддержанию безопасной и надежной торговой экосистемы.