BingX заключил соглашение с ФК «Челси» в качестве официального криптовалютного партнера

BingX, ведущая криптовалютная биржа с более чем 10 миллионами пользователей по всему миру, получила титул официального партнера игровой формы «Челси» на оставшуюся часть сезона 2023/24, а также мужской тренировочной формы на последующие два сезона 2024/2025 и 2025/2026.

BingX Inks Deal With Chelsea as Official Crypto Exchange Partner

Это стратегическое партнерство и первая интервенция BingX в сферу спорта и развлечений объединяет две отраслевые державы, готовые формировать будущее. ФК «Челси», обладающий богатой историей и стремлением устанавливать стандарты, объединяет усилия с BingX, который произвел революцию в сфере криптовалют с момента своего создания в 2018 году.

Каспер Стилсвиг, коммерческий директор ФК «Челси», прокомментировал: «Мы рады начать 2024 год с объявления о чрезвычайно интересном партнерстве для клуба. Наше сотрудничество с одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире является знаком стремления клуба внедрять инновации и расширять нашу партнерскую сеть. И BingX, и «Челси» разделяют страсть и стремление инвестировать в будущее, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в предстоящих сезонах».

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила свой восторг по поводу партнерства: «Это сотрудничество между BingX и «Челси» отражает наше общее видение будущего. Обе организации руководствуются дальновидным подходом, и вместе мы готовы создавать инновационные решения. опыт, который найдет отклик у наших пользователей и болельщиков «Челси». Это партнерство касается не только настоящего; оно направлено на совместное создание будущего, в котором совершенство и дальновидный опыт определяют наше совместное путешествие».

В рамках этого динамичного партнерства «Челси» и BingX будут сотрудничать в ряде мероприятий, направленных на глобальный рост бренда и привлечение как поклонников «Челси», так и пользователей BingX посредством захватывающего цифрового контента. Бренд BingX будет широко представлен на знаменитом «Стэмфорд Бридж» и тренировочной базе клуба. BingX свяжется с сотнями миллионов преданных болельщиков «Челси» по всему миру, а также с миллиардами, которые каждый сезон будут следить за Премьер-лигой.