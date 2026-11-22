В южнокитайском городе Шэньчжэнь состоялась первая в истории трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — событие, способное оказать далеко идущее воздействие на международную обстановку.

Эта беспрецедентная встреча прошла в условиях обострения геополитической напряженности, затяжных региональных конфликтов и растущей неопределенности на международной арене. От того, как Китай, Россия и США будут выстраивать отношения друг с другом, смогут ли они укрепить диалог, урегулировать разногласия и развивать сотрудничество, в значительной степени зависят мир и стабильность во всем мире.

«Более 80 лет назад Китай, Россия и Соединенные Штаты — главные силы мировой антифашистской борьбы — сражались плечом к плечу и одержали великие победы, обеспечив мир и спокойствие для всего мира,» — заявил в ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнув, что мирные отношения между крупными державами способствуют глобальной стабильности, тогда как их противостояние неизбежно ведет к хаосу

По итогам переговоров главы трех государств приняли Декларацию о стремлении к миру (Declaration toward Peace), обязавшись более эффективно реагировать на глобальные вызовы и следовать основополагающей цели — обеспечению международного мира и безопасности.

Конструктивное взаимодействие — не выбор, а необходимость

«Человечество живет в одной глобальной деревне и представляет собой сообщество единой судьбы, в котором мы выигрываем или проигрываем вместе. В этой глобальной деревне на крупные державы возложена особая ответственность», — подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что конструктивное взаимодействие между крупными державами — «не вопрос выбора, а необходимость».

В последние годы отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией сохраняют высокий уровень развития, а сотрудничество в сферах торговли, энергетики, инвестиций, безопасности и гуманитарных обменов приносят ощутимые результаты.

В этом году президенты двух стран уже трижды встречались лично. Прочная система институциональных механизмов, включая регулярные встречи глав правительств и сотрудничество между законодательными органами, создает надежную основу для двусторонних отношений.

Между тем 2026 год стал важной вехой и в китайско-американских отношениях. С начала года главы двух государств также провели три личные встречи, стремясь к построению конструктивного китайско-американского взаимодействия в русле стратегической стабильности, опирающегося на принципы уважения, справедливости и взаимности.

Важной составляющей этого процесса остаются торгово-экономические связи. По итогам очередного раунда торгово-экономических консультаций стороны достигли договоренностей о создании Совета по торговле (Board of Trade) и Совета по инвестициям (Board of Investment), основной целью которых является оптимизация двусторонней торговли и обеспечение институциональной площадки для взаимодействия двух стран.

Недавно в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций состоялось первое заседание Совета по торговле; в ближайшее время также планируется провести заседание рабочей группы по вопросам сельского хозяйства.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Китай, Россия и США как крупные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН должны подавать положительный пример, совместно противостоять глобальным вызовам, сообща поддерживать мир и стабильность во всем мире и вносить более весомый вклад в прогресс человечества.

Профессор американского Университета Кристофера Ньюпорта (Christopher Newport University) Сунь Тайи (Sun Taiyi) в интервью CGTN отметил историческое значение встречи, поскольку она создает прямой канал для обсуждения тремя крупными державами их общей ответственности за стратегическую стабильность, несмотря на существующие разногласия.

Крупные державы в поисках правильного пути сосуществования

На фоне неурегулированных региональных конфликтов, усиления геополитической конкуренции и стремительной перестройки глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек Китай, Россия и США обладают значительным влиянием на международные дела. Поэтому укрепление диалога и урегулирование разногласий между тремя странами имеют решающее значение для сохранения глобального мира и стабильности.

Как же крупным державам найти правильный путь сосуществования и укрепить основы мира? На встрече в четверг Си Цзиньпин обозначил четыре принципа такого подхода: взаимное уважение, мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество, а также диалог и консультации.

Украинский кризис служит одним из примеров того, насколько важно сохранять непрерывное дипломатическое взаимодействие. С начала 2026 года США и Россия поддерживают интенсивные контакты на высшем и рабочем уровнях по вопросам политического урегулирования конфликта, а также контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Китай, со своей стороны, последовательно выступает за политическое урегулирование путем диалога и переговоров. Поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами, Китай активно осуществляет челночную дипломатию и продолжает усилия по созданию условий для мирных переговоров.

Поддержав четыре принципа, озвученнные Си Цзиньпином, Владимир Путин заявил, что обеспечение международного мира является общей ответственностью трех стран, а надлежащее урегулирование острых международных проблем отвечает их общим интересам. Дональд Трамп отметил, что поддержание стабильности и достижение мира требуют диалога и что все вопросы должны решаться путем переговоров.

Младший научный сотрудник Института американских исследований (Institute of American Studies) Китайской академии общественных наук Чжан Тэнцзюнь (Zhang Tengjun) высказал мнение, что четыре принципа, предложенные Си Цзиньпином, взаимно дополняют и усиливают друг друга. «Они были сформулированы на основе оценки основных тенденций глубоких глобальных преобразований и понимания закономерностей развития отношений между крупными державами и служат фундаментальным ориентиром для выстраивания отношений между крупными державами в новую эпоху», — заявил Чжан Тэнцзюнь в интервью CGTN.

Назвав саммит Китая, России и США «позитивным, конструктивным и плодотворным», Си Цзиньпин подчеркнул, что надежда на мир сохраняется до тех пор, пока продолжается диалог и двери для переговоров остаются открытыми.