Geely Farizon запустила SV 2027 модельного года  

Компания Geely Farizon запустила Farizon SV 2027 модельного года в Германии наряду с открытием нового дилерского центра Müller в Кенигсвинтере. Запуск знаменует собой еще один шаг в развитии немецкого рынка Farizon, сочетая в себе обновленное предложение электромобилей для коммерческого транспорта с интегрированным опытом розничной торговли и обслуживания, который объединяет бизнес пассажирских и коммерческих автомобилей Geely.

На мероприятии собрались местные клиенты и деловые партнеры, чтобы изучить линейку коммерческих автомобилей Geely Farizon. Автомобили на выставке включали грузовое преобразование SV, микроавтобус SV, грузовое преобразование V7E и грузовую модель V7E. Тест-драйвы как SV, так и V7E дали участникам возможность испытать транспортные средства из первых рук и изучить их пригодность для различных бизнес-приложений.

SV 2027 модельного года основывается на четырех ключевых сильных сторонах: грузоподъемность, эффективность работы, безопасность и комфорт вождения. Он оснащен аккумулятором CATL следующего поколения с возможностью быстрой зарядки, что помогает клиентам сократить время простоя зарядки. Новый полноприводный вариант (AWD) еще больше расширяет свои возможности, обеспечивая улучшенное сцепление на мокрых дорогах, уклонах и грунтовых поверхностях. Эти обновления дают предприятиям большую гибкость в различных условиях работы.

Ключевой частью запуска является недавно открытый дилерский центр Müller, который объединяет предприятия Geely по производству пассажирских и коммерческих автомобилей в Германии. Объединив ресурсы и опыт обоих сегментов, дилерский центр предоставляет местным клиентам доступ к демонстрациям автомобилей, тест-драйвам, техническому обслуживанию, послепродажной поддержке и обслуживанию запасных частей. Этот комплексный подход предлагает предприятиям удобную точку контакта для выбора транспортных средств и постоянной поддержки владельцев.

Geely Farizon также повышает доступность запчастей по всей Европе. Европейский центр запасных частей в Гаггенау, Германия, начал свою деятельность в апреле 2026 года и работает в координации с глобальным дистрибьюторским центром запасных частей Geely в Нинбо, Китай. Сеть двойных складов поддерживает поставку деталей для технического обслуживания и ремонта, помогая клиентам поддерживать транспортные средства на дорогах и предприятиях.

С момента прихода в Германию в апреле 2026 года Geely Farizon продолжает расширять свое местное присутствие. Farizon SV 2027 модельного года также был представлен во Франции, Финляндии и Норвегии, а дальнейшие запуски запланированы по всей Европе.