Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует финансовые результаты за II квартал 2027 фискального года, завершившийся 30 сентября 2026 года.

Выручка холдинга за отчетный период достигла $910,1 млн, увеличившись на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал страховой сегмент, выручка которого увеличилась почти вдвое год к году – со $150,9 млн до $299,2 млн.

Выручка банковского бизнеса выросла на 182% и достигла $298,1 млн. Выручка брокерского сегмента составила $222,2 млн, а прочих направлений бизнеса (Freedom Lifestyle, Freedom Telecom, Arbuz.kz, Freedom Travel, Freedom Cloud и другие компании) – $90,5 млн.

Чистая прибыль холдинга составила $46,1 млн, увеличившись более чем на 45% относительно предыдущего квартала и более чем на 29% относительно аналогичного периода в прошлом году. Разводненная прибыль на акцию зафиксирована на отметке $0,76, что на 31% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Совокупные активы холдинга по состоянию на 30 сентября 2026 года превысили $16,6 млрд, увеличившись на 18,3% за квартал. Существенный вклад в их рост внесло приобретение новых компаний: турецкого банка Freedom Bank A.Ş. (ранее Turkish Bank A.Ş.), ed-tech-компании Bilim Group, эстонской финтех-компании Wallet Solutions OÜ, австрийского агрегатора продажи билетов OTA&A Service GmbH и других.

Рост активов сопровождался положительной динамикой ряда ключевых финансовых показателей:

Процентный доход увеличился на 53,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с $211,7 млн до $323,9 млн.

Чистая прибыль от торговли ценными бумагами выросла на 79% год к году, достигнув $66,4 млн.

Результат от операций с производными финансовыми инструментами составил $14,4 млн прибыли против убытка в $3,2 млн годом ранее.

Клиентская база банковского бизнеса на конец отчетного периода достигла 5,9 млн человек, увеличившись на 18% с 31 марта 2026 года. Число клиентов брокерского сегмента выросло на 5,7% до 907 тыс. В страховом бизнесе количество клиентов составило 878 тыс. Наиболее существенный прирост отмечен в прочих направлениях бизнеса, где клиентская база выросла на 40,5%, до 1,55 млн.

В отчетном квартале Freedom Holding Corp. завершила приобретение контрольного пакета акций турецкого Turkish Bank A.Ş. Дочерняя компания холдинга Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. получила 99,3% акционерного капитала банка, ранее принадлежавшего Özyol Holding A.Ş. и National Bank of Kuwait. После завершения сделки банк был переименован в Freedom Bank A.Ş.

Еще одним значимым событием квартала стало улучшение рейтинговых оценок компаний экосистемы Freedom. Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Freedom Bank на уровне BB-/B, повысило национальный рейтинг с kzA- до kzA и пересмотрело прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Для Freedom Insurance агентство повысило рейтинг до BB со «Стабильным» прогнозом. В свою очередь, Moody’s впервые присвоило Freedom Life рейтинг инвестиционного уровня Baa3, а Freedom Insurance – рейтинг Ba1. Прогноз по рейтингам обеих страховых компаний установлен на уровне «Стабильный».

«Второй квартал показал, насколько большими мы стали как компания – не только по количеству активов, но и по числу стран присутствия, по масштабу проектов. Мы смогли построить полноценную цифровую вертикаль, ядро которой – крупнейший цифровой банк и брокер региона, а также телекоммуникационный и облачный бизнес, растущий сегмент электронной коммерции и лайфстайл. Значительно увеличилась выручка холдинга, прежде всего за счет страхового сегмента. Наша программа облигационных займов успешно зарекомендовала себя в Казахстане, и теперь мы масштабируем ее на европейский рынок. Параллельно развиваем инфраструктуру для ИИ: строим дата-центры и участвуем в стратегическом проекте по созданию Центра искусственного интеллекта в Казахстане», – отметил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.