Bitcoin Latinum предварительно внесен в список наCoinMarketCap

Palo Alto, CA

— Следующее поколение застрахованного форка Биткойн Bitcoin Latinum объявило, что криптовалюта была предварительно внесена в список на бирже CoinMarketCap перед официальным публичным размещением в третьем квартале 2021 года. Вы можете просмотреть информацию об ОБОБЕ в CoinMarketCap последующему URL-адресу (в настоящее время определено как «не отслеживаемый» перед публичным листингом):



https://CoinMarketCap.com/currencies/bitcoin-latinum/

Основанный в 2013 году, CoinMarketCap стал ведущим авторитетным веб-сайтом в мире, на котором размещены цены на криптовалюты и информация о рыночной стоимости. Он сравнивает тысячи источников информации о криптовалютах и получает самые ценные и надежные данные. Платформу CoinMarketCap ежедневно посещают от 2,5 до 5 миллионов уникальных посетителей.

Bitcoin Latinum — это усовершенствованный форк Биткойн. Алгоритм и инфраструктура Bitcoin Latinum преодолевают барьеры и ограничения скорости криптовалютных транзакций и приложений. Bitcoin Latinum — торговля под LTNM — не требует майнинга и имеет фиксированный запас в 888 888 888 предварительно добытых токенов.

Bitcoin Latinum завершил свою первую предпродажу в ноябре 2020 года, и количество покупателей по всему миру превысило 9-значную цифру. Во втором квартале 2021 года Bitcoin Latinum объявил о новаторской зеленой инициативе в поддержку соглашения о климате криптовалюты. Это будет достигнуто с помощью энергосберегающей системы протоколов консенсуса для расчетных транзакций.

Токены Bitcoin Latinum являются частью экосистемы блокчейнов и используются многими компаниями в сфере медиа, игр, хранения, облачных вычислений и телекоммуникаций. Токены Bitcoin Latinum будут взаимозаменяемо использоваться потребителями на каждом узле в сети этих партнеров и поставщиков. Кроме того, Bitcoin Latinum повышает безопасность транзакций в полете и усиливает консенсусную защиту узлов на основе технологии сканирования памяти.

Индустрия в целом оптимистично смотрит в будущее цифровых валют. Gartner заявила, что к 2025 году технология блокчейн создаст стоимость бизнеса на сумму более 176 миллиардов долларов, а к 2030 году она создаст стоимость бизнеса в размере 3,1 триллиона долларов. Первые последователи Биткойна Тайлер и Кэмерон Винклвосс пообещали сохранить свои запасы цифровой валюты до тех пор, пока цена Биткойна не достигнет 500000 долларов. В недавнем интервью они сказали: «При рыночной стоимости в 10 триллионов долларов США мы считаем, что стоимость биткойна достигнет 500 000 долларов США. Мы думаем, что это может произойти в течение этого десятилетия. Это должно произойти в ближайшие пять лет».

Monsoon Blockchain Corporation, ведущая блокчейн-компания Азии, была выбрана Bitcoin Latinum в качестве своего партнера-учредителя. Monsoon фокусируется на инновационных облачных решениях в экосистеме блокчейн. Генеральный директор и основатель Monsoon доктор Дональд Базиль — бывший генеральный директор Fusion IO, компании, известной тем, что играет важную роль во внедрении облачных систем Apple и Facebook и партнерских отношениях с HP, IBM и Dell.

Недавно консультативный совет Monsoon Blockchain Corporationпригласил в него новых членов, в том числе: Кена Голдмана, президента Hillspire (семейного офиса Эрика Шмидта), бывших финансовых директоров Yahoo и Fortinet и Уинстона Ма. Уинстон Ма был управляющим директором и главой североамериканского офиса Китайской инвестиционной корпорации (CIC), государственного фонда национального благосостояния в Китае на сумму 1 триллион долларов США.

Эта статья предназначена только для образовательных и информационных целей, а не для советов поинвестированию.

Media contact

Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada

E-mail: kai.okada@bitcoinlatinum.com

Website:https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum