Одна из ведущих криптовалютных криптобирж Bitget объявила о запуске конкурса для трейдеров на трендовых фьючерсах с призовым фондом $30 000. Торговые пары для этой кампании: ETHFIUSDT, PEPEUSDT, WIFUSDT, DOGEUSDT, 1000BONKUSDT, SHIBUSDT, ONDOUSDT.

Чтобы участвовать в первой акции и получить 10 000 USDT, нужно совершить первую сделку с фьючерсами. Во время акции первые 1000 пользователей, которые совершат свою первую фьючерсную сделку и достигнут торгового объема не менее 2000 USDT по вышеуказанным торговым парам, рандомно получат 5–100 USDT.

Чтобы участвовать во второй акции и разделить 20 000 USDT нужно торговать трендовыми фьючерсами. Пользователи, торгующие любой из вышеперечисленных торговых пар и набравшие торговый объем более 10 000 USDT, получат право разделить призовой фонд 20 000 USDT.

Для получения вознаграждения пользователи должны зарегистрироваться в акции. В акции будет учитываться только торговый объем следующих фьючерсных торговых пар: ETHFIUSDT, PEPEUSDT, WIFUSDT, DOGEUSDT, 1000BONKUSDT, SHIBUSDT, ONDOUSDT. Только основные аккаунты имеют право на участие в акции. Чтобы обеспечить справедливость, аккаунты маркетмейкеров Bitget не могут участвовать в этой акции.

Вознаграждения будут распределены в течение 14 рабочих дней после окончания акции бонусами на торговлю фьючерсами.Бонусы для торговли фьючерсами на Bitget могут быть использованы во фьючерсных сделках, а прибыль может быть переведена или выведена.

Bitget оставляет за собой право исключить пользователей, уличенных в мошенническом поведении, включая, помимо прочего, массовую регистрацию аккаунтов и вош-трейдинг.