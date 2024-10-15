Bitget Wallet стал вторым самым загружаемым приложением, догоняя Binance

Некостодиальный кошелек Web3, Bitget Wallet, зафиксировал почти 6 миллионов загрузок приложения в сентябре, став вторым самым загружаемым криптовалютным приложением в мире, уступая только Binance. Bitget Wallet также превзошел большинство Web3-кошельков и криптобирж по количеству новых пользователей. Кошелек объявил о достижении отметки в 40 миллионов пользователей по всему миру, что означает рост более чем на 100% с марта 2024 года. Этот значительный рост делает Bitget Wallet самым быстрорастущим децентрализованным кошельком в этом году и подчеркивает растущий спрос на децентрализованные решения, которые становятся основными точками входа в Web3.

Резкий рост Bitget Wallet обусловлен рядом факторов. Кошелек объединяет все возможности Web3 в одном приложении, включая управление активами, свопы, лаунчпады, криптотрейдинг, стейкинг и исследователь DApp, что создает единый продукт. Одним из ключевых аспектов роста в этом году стало интегрирование с экосистемой TON и Telegram, что упростило доступ к услугам кошелька непосредственно в популярной мессенджер-платформе, обеспечивая переход пользователей Web2 в Web3. Только за третий квартал наблюдался невероятный рост на 4886% в количестве onchain-адресов TON.

Кроме того, Bitget Wallet набирает популярность на развивающихся рынках, обеспечивая простой процесс адаптации для новых пользователей криптовалюты. Особенно значительный рост был зафиксирован в Африке, где число пользователей увеличилось на 413%, в Южной Азии — на 126%, а на Ближнем Востоке — на 105% за третий квартал 2024 года.

Алвин Кан, операционный директор Bitget Wallet, отметил: «Превышение отметки в 40 миллионов пользователей — это доказательство нашей миссии сделать криптовалюты доступными каждому, в любом уголке мира. Bitget Wallet зарегистрировал почти 6 миллионов загрузок за месяц, догоняя ведущие биржи, что свидетельствует о том, что децентрализованные кошельки догоняют централизованные платформы, и мы рады возглавлять этот переход. Наша цель ясна: предоставить безопасный и удобный шлюз в Web3 для следующего миллиарда пользователей». Он добавил: «Будущее Web3 зависит от того, насколько эффективно мы сможем преодолеть разрыв между Web2 и Web3. Интегрируя наш кошелек с такими платформами, как Telegram, мы упрощаем принятие криптовалют для массовых пользователей и создаем инструменты, которые позволяют беспрепятственно взаимодействовать с децентрализованными платформами. Децентрализованные кошельки будут развиваться и станут одной из основных точек входа для миллиардов новых пользователей, впервые открывающих для себя Web3».