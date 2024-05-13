Bitget Wallet внедрил режим мгновенного обмена и приоритетные транзакции Solana

Bitget Wallet, известный Web3-кошелек и портал в DeFi, объявил о двух инновационных обновлениях, которые значительно улучшат общий торговый опыт пользователей: режим мгновенного обмена и специальное решение для приоритетных комиссий Solana. Эти дополнения отмечают важный этап в общих усилиях кошелька по предоставлению передовых решений для своих пользователей.

Первым значимым улучшением Bitget Wallet стал запуск режима «Мгновенный обмен» (Instant Swap), надежного дополнения к стандартной функции обмена.

С активацией функции «Мгновенный обмен» пользователи теперь могут наслаждаться скоростью транзакций, которая более чем в два раза превышает скорость стандартных сделок в различных сетях, включая Solana, Base, Avalanche, zkSync, Arbitrum, Optimism, BNB Chain и Polygon. Эта инновационная функция особенно полезна в периоды высокого спроса. Она позволяет быстро покупать и продавать трендовые токены. Используя смарт технологию для обеспечения оптимальной стоимости газа в любой момент времени, функция «Мгновенный обмен» гарантирует высокий процент успеха при перегруженности сети, а также поддерживает платежи без пароля, что значительно упрощает весь процесс транзакций.

Помимо режима «Мгновенный обмен», Bitget Wallet также представил специальную функцию приоритетных комиссий Solana. Это решение позволяет пользователям настраивать свои сетевые комиссии, увеличивая их от двух до пяти раз, чтобы ускорить транзакций в периоды перегруженности сети Solana. Такая функция — это находка для пользователей, желающих быстро совершать сделки и повышать их успешность, а также эффективность.

Внедрение этих функций связано с широким набором услуг Bitget Wallet. Изначально созданный как решение для управления криптовалютами, Bitget Wallet превратился в надежную, полнофункциональную криптоплатформу, которая включает в себя услуги межсетевой торговли, обзор DApp, стейкинг, NFT-маркетплейс, лаунчпад, инструмент для инскрипций и многое другое. Эти последние обновления служат доказательством философии непрерывных инноваций кошелька, закрепляя его присутствие на мировой арене криптовалют.

«Представляя мгновенный обмен и функцию приоритетной комиссии Solana, мы закрепляемпозиции Bitget Wallet на переднем крае технологических инноваций в сфере Web3», — подчеркнул Элвин Кан, главный операционный директор Bitget Wallet. «Эти функции используют наши передовые возможности мультичейн обмена, а также наши смарт алгоритмы для корректировки комиссии, чтобы наши пользователи могли совершать транзакции быстро и с высоким процентом успеха даже в пиковые периоды. Это часть нашего обязательства по повышению практической полезности Bitget Wallet, обеспечивая более эффективный, ориентированный на пользователя торговый опыт».

Предлагая надежные и эффективные услуги для более чем 20 млн пользователей и поддерживая более 100 блокчейнов, включая сотни EVM-совместимых сетей, многофункциональная инфраструктура Bitget Wallet поддерживает широкий набор функций, включая передовые инструменты для анализа рынка, многоаспектные рыночные рейтинги и инсайты умных денег. Это подтверждается и тем, что в апреле Bitget Wallet обогнал Metamask, совершив рекордный объем транзакций по обмену на 1,8 млрд. Надежные меры безопасности кошелька и его фонд защиты пользователей в размере $300 млн также подчеркивают его приверженность безопасности и доверию. Это отражает первоначальное видение Bitget Wallet по созданию безопасных решений по хранению активов для пользователей по всему миру.

Поскольку Bitget Wallet продолжает внедрять все больше инновационных и ориентированных на пользователя функций, он остается верен своей миссии по предоставлению ключевых инфраструктурных услуг Web3, помимо торговли, которые способствуют созданию целого набора комплексных возможностей управления цифровыми активами для пользователей.