Bitget Wallet запустил Refer2Earn

Bitget Wallet, некостодиальный кошелек Web3, представил Refer2Earn — первую долгосрочную программу поощрений в сфере Web3-кошельков. Эта инициатива позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход, приглашая друзей пользоваться Bitget Wallet и получая бонус в размере 10% от наград, которые их приглашенные друзья получают через Центр заработка кошелька. Модель распределения доходов, ориентированная на сообщество, помогает Refer2Earn стимулировать устойчивый рост пользовательской базы и укрепляет экосистему Web3, делая участие в децентрализованных финансах более выгодным для обычных пользователей.

Refer2Earn устроена просто: пользователи могут поделиться приглашением или кодом из Центра заработка и получить начальную награду, когда их друзья скачивают и создают кошелек. Как только эти друзья начинают получать награды в течение шести месяцев, приглашавшие автоматически получают 10% от их наград. Чем активнее приглашенные пользователи участвуют в различных видах заработка, таких как аирдропы, токены и баллы от популярных проектов, тем больше заработок у рефереров. Без ограничения на количество приглашений и при шестимесячном периоде получения наград пользователи могут легко наращивать свои доходы через сеть приглашений, при этом получая стабильную прибыль.

Refer2Earn не только облегчает пассивный доход, но и позволяет пользователям превращать свои социальные сети в ощутимые вознаграждения. Вскоре Bitget Wallet планирует интегрировать Refer2Earn с Bitget Wallet Lite — недавно запущенным кошельком в Telegram, объединяющим Web2 и Web3 и способствующим более широкому внедрению. Эта интеграция будет способствовать органическому росту, соединяя цифровые сообщества с финансовыми возможностями Web3.

Как часть долгосрочной стратегии роста Bitget Wallet, Refer2Earn направлена на поддержание вовлеченности и лояльности пользователей в экосистеме. Программа предлагает три основных преимущества: распределение дохода на основе сообщества, простой способ превращения аирдропов в пассивный доход и новую модель роста пользователей для экосистемы Web3. Интегрированная в Центр заработка Bitget Wallet, который уже распределил 1,878 миллиарда долларов в виде токенов и бонусных баллов, Refer2Earn создает значимые возможности для заработка, делая участие в Web3 более выгодным для пользователей.

«Bitget Wallet — это не просто Web3-кошелек; это инструмент для легкого получения пассивного дохода», — отметил Элвин Кан, операционный директор Bitget Wallet. «Запуск Refer2Earn — это важный шаг к более широкому принятию Web3. Создавая устойчивую модель стимулирования, мы поощряем пользователей делиться наградами через свои сети, привлекая больше людей в пространство Web3. В будущем мы продолжим совершенствовать наши стимулы, расширять партнерские отношения и улучшать пользовательский опыт, чтобы построить динамичную экосистему Web3».