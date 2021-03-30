Бизнес-стратегия 2021-2023 «Интерлизинг» сохраняет высокие темпы роста

Компания «Интерлизинг» утвердила стратегию развития до 2023 года.

«Мы завершили предыдущий трёхлетний стратегический цикл, в результате которого значительно расширили свою долю на рынке. По итогам 2020 года объем продаж вырос на 43% по сравнению с 2019 годом и составил 20,7 млрд рублей. «Интерлизинг» стал самой быстрорастущей частной лизинговой компанией. Концепция новой бизнес-стратегии называется U-retail. Она сохраняет ориентацию компании на высокие темпы роста и оптимизацию издержек, но, в отличии от предыдущей, является своевременной реакцией на стремительную цифровизацию лизинга. Фокусируясь на сегменте МСБ, «Интерлизинг» продолжит развивать розничное направление бизнеса, покрывая большинство потребностей клиентов», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.

В рамках новой стратегии, «Интерлизинг» сфокусируется на следующих направлениях: цифровизация и развитие дистанционного обслуживания, диверсификация источников фондирования, развитие продуктового ряда для МСБ, расширение региональной сети.

Стратегия 2021-2023 гг.

Finance.

По итогам 2023 года собственный капитал – 6,4 млрд рублей, объем продаж – 50 млрд рублей, уровень ROE – 32%, CIR – 40%; достаточность капитала – 14%, сбалансированный портфель по предметам лизинга: легковой и грузовой автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника и оборудование.

Marketplace.

— вхождение в ТОП-5 лизинговых компаний по работе с МСБ.

Sales.

— Экспансия в города. На конец 2020 года филиальная сеть насчитывает 23 офиса продаж. По итогам 2023 года – 45 собственных точек продаж, 10 партнерских сетей, 280 активных поставщиков, развитие онлайн-продаж и дистанционного обслуживания, чтобы сделать лизинг более доступным и удобным для клиентов. Только в 2021 году «Интерлизинг» планирует открыть дополнительно 10 филиалов, в том числе на Дальнем Востоке.

— Product.

Развитие продуктовой линейки компании в сторону отраслевых инновационных продуктов для МСБ и продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Funding.

— активное привлечение инвесторов, посредством инструментов рынка публичного долга.

— диверсификация по инвесторам и инструментам.

— доля мажоритарного кредитора не более 30%.