Благодаря новому российскому партнеру SPORTUNIVER, ITTI Sports расширяет горизонты

Киберспорт и бизнес вокруг него — одна из самых быстро развивающихся отраслей в настоящее время. Спрос на профессионалов в индустрии ежегодно растет.

ITTI Sports — ведущее высокопроизводительное технологическое учреждение в области спорта во всех его проявлениях. Компания работает на международном уровне, предлагая и разрабатывая наиболее полные и инновационные программы для обучения современных профессионалов. Благодаря своему эксклюзивному партнерству со SPORTUNIVER площадка появилась на рынке России и стран СНГ.

Ярослав Савин, соучредитель и генеральный директор SPORTUNIVER:

«Своими образовательными программами мы решаем проблему недоступности современных знаний. Мы рады сотрудничать с ITTI Sports и представить программу по киберспортивному менеджменту в России и СНГ и дать возможность нашим студентам сделать карьеру в такой быстроразвивающейся индустрии. Список экспертов впечатляет, и вы можете учиться у лучших».

SPORTUNIVER — первый партнер ITTI Sports в России, который вместе с Центром инноваций «Барсы» и многими другими партнерами выведет обучение спортивным технологиям на новый уровень. Если вы хотите стать ведущим профессионалом на рынке спорта и технологий, вам подойдет ITTI Sports. Совместный курс ITTI Sports и SPORTUNIVER «Профессия “Руководителя международного уровня в киберспорте”» — первый подобный проект в России.

Профессии, связанные с киберспортом, — тренд сегодняшнего времени. Их представители — это не только спортсмены, но и организаторы игровых состязаний, и журналисты или комментаторы. Направление интересно тем, что предполагает знание как гуманитарных, так и естественных наук, и изучение многих технических аспектов напрямую от тех, кто уже развивает сферу.

Благодаря обучению на площадке SPORTUNIVER вы перейдете из сферы коммуникаций, маркетинга, инноваций, спорта в область киберспорта и видеоигр. В сферу, где усилия достойно будут вознаграждены, а свобода для самореализации полностью раскроет ваш потенциал. Академическая программа продумана так, чтобы вам было удобно совмещать ее с текущей работой или учебой, а сотрудничество с институтом высоких технологий ITTI гарантирует высокую технологичность учебного процесса.

ITTI Sports был основан Институтом высоких технологий с миссией революционизировать мировой спортивный рынок, обучая лучших специалистов самым инновационным бизнес-моделям в этом секторе.

SPORTUNIVER — международный спортивный университет, где помогают повысить профессиональные навыки, построить успешную карьеру в спорте и добиться высоких результатов. Мы работаем с ведущими международными и российскими университетами, клубами и экспертами. Записаться на обучение