Благотворительный Марафон Равных возможностей вновь зажег новые звездочки талантливых ребят в городе Суздале!

27-30 октября 2023 года славный гостеприимный исторический город Суздаль вновь объединил на площадке более 1500 участников — активных талантливых спортивных детей и молодежь, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из многодетных семей, из более 30 регионов, из самых удаленных уголков России, включая новые регионы, гостей, зрителей из Владимирской, Ивановской, Ярославской областей, которые сразу стали участниками этого долгожданного традиционного события.

Проекту 15 лет. И в десятый раз он традиционно проводится в городе Суздале на замечательных площадках ГТК «Суздаль. Организатор проекта Фонд «Возрождение и Надежда».

Марафон 2023 проводился при частичной финансовой поддержке РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ».

Наш Марафон вновь открыл юным активным талантливым спортивным творческим участникам НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ ПЕРВЫМИ!

Специальный гость АЛЕКСЕЙ ТАЛАЙ, Друг Фонда из Республики Беларусь — параолимпийский чемпион по плаванию, член Национальной параолимпийской сборной Республики, учредитель благотворительного Фонда и счастливый отец четверых детей.

МАРАФОН — вновь часть знаменитого Форума-Фестиваля семейных династий «Вера. Надежда. Любовь». Спортивные состязания Марафона вместе с народным семейным творчеством и искусством и другими видами творческой деятельности многократно повышают интерес к семейным традициям, здоровому образу жизни, и что важно, объединяют семью! Дают шанс участникам — детям с непростой судьбой получить неоценимый опыт, новых друзей, стимул для созидательной, творческой и спортивной активности, многократно увеличивая пространство равных возможностей. И что важно, дают свою минуту славы на большой сцене выступить с известными артистами и спортсменами.

Программа проекта 27-28-29-30 октября — это четыре счастливейших дня интереснейших мероприятий. Открытие Юбилейного МАРАФОНА состоялось на Большой спортивной Арене ГТК «Суздаль», это было грандиозно, необычно, празднично.

Спортивные и интерактивных программы с Ростовыми куклами — героями сказок, увлекательные мастер-классы, выставки прикладного творчества и ремесел, концерты народной культуры, встречи с известными деятелями культуры и спорта. Особое внимание было уделено интеллектуальным викторинам и профориентационным играм. Военно-патриотический турнир от ДОСААФ России. Фейерверк. Огненное шоу. Экскурсии по историческим местам и храмам исторического Суздаля.

Концертно-спортивную программу праздника по традиции открывал Военный оркестр 467 гвардейского Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Министерства обороны РФ. Дирижер Максим Новиков. Это был незабываемый Плац-концерт на Арене, который создал атмосферу большого торжественного праздника.

Важно отметить отличную волонтерскую работу «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ» из Москвы и регионального отделения Владимирской области, школы МБОУ г. Владимира «СОШ № 43 имени диктора Ю.Б. Левитана», рабочей группы Фонда. Была организована акция — Письмо солдату. Это было очень трогательно и значимо для детей и молодежи. Было написано более 300 писем, которые будут переданы нашим защитникам на СВО.

Среди Почетных гостей мероприятия – депутаты Государственной Думы РФ, Губернатор Владимирской области и руководители министерств Правительства Владимирской области, Депутаты Московской городской Думы, представители Уполномоченного по правам человека в РФ, Русской Православной Церкви, Совета Муфтиев России и ДУМ в Российской Федерации, Посольства Афганистана, диаспор из государств Швейцарии и Сербии, общественных организаций, известные деятели искусства и спорта.

Очень запоминающейся трогательной получилась церемония награждения ребят – Победителей творческих конкурсов в номинациях «Пути преодоления», «Старт в профессию», «Юное дарование» в разных видах творчества, патриотическом конкурсе «Я помню». Победителям будет оказана поддержка в дальнейшем профессиональном развитии.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ Юбилейного Марафона Равных возможностей Участникам:

Все Победители и участники, а это 37 делегация и талантливые дети и молодежь в торжественной обстановке получили заслуженные награды.

Все концертные и интерактивные мероприятия на площадках ГТК «Суздаль» проводились Фондом «Возрождение и Надежда».

ИТОГИ и НАГРАЖДЕНИЕ опубликованы в группе Контакте