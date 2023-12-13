BLUETTI выпустила на рынок Европы портативную зарядную станцию AC70

Компания BLUETTI выпустила на европейский рынок портативную зарядную станцию AC70. Это – крупный прыжок вперед по сравнению с ее предшественницей – зарядной станцией EB70 как с точки зрения возможностей зарядки, так и надежности ИБП и функций управления из приложения.

BLUETTI AC70 – многоцелевая зарядная станция, пригодная как для активного отдыха на природе, так и в качестве резервного источника питания в аварийных ситуациях. Она способна заряжать самые необходимые приборы и имеет предельную мощность резистивной нагрузки 2 000 Вт, что позволяет использовать такие приборы, как чайник в режиме повышения мощности Power Lifting.

Оборудованная двумя розетками переменного тока, двумя портами USB-A, двумя портами USB-C и автомобильной розеткой на 12 В, данная станция является многофункциональной зарядной системой для разнообразных устройств.

Станция быстро заряжается: от полной разрядки до зарядки на 80 % всего лишь за 45 минут и до 100 % за 1,5 часа. При использовании с солнечными батареями заряжается полностью за 2 часа, чтобы обеспечить бесперебойное питание при нахождении на природе.

Функция ИБП AC70 за 20 мс и расширяемость системы за счет использования дополнительных батарей (B80/B230/B300) делает ее пригодной для использования в качестве резервного источника питания при отключении электричества.

Сравнение зарядных станций BLUETTI AC70 и EB70

AC70 немного тяжелее, чем EB70, поскольку она имеет большую мощность, однако в более компактном виде. Самые большие усовершенствования AC70 включают в себя более быструю зарядку без необходимости громоздкого адаптера. Она также поддерживает приложение BLUETTI, позволяя пользователям отслеживать и управлять работой станции с мобильного телефона.

Обе станции имеют батарею LiFePO4 с длительным сроком службы. AC70 обеспечивает 3 000 циклов работы до падения заряда до 80 %, что даже дольше, чем 2 500 циклов у EB70. BLUETTI дает гарантию на AC70 на три года больше по сравнению с двумя годами гарантии EB70.

EB70 выигрывает у AC70 по количеству розеток. У этой станции 10 розеток, включая беспроводное зарядное устройство, по сравнению с всего лишь 7 розетками у AC70. EB70 также имеет встроенную светодиодную подсветку, которой нет у AC70.