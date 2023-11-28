BLUETTI вышел на украинский рынок  

BLUETTI, ведущий бренд энергетических решений, вышел на украинский рынок, предложив несколько удобных энергетических установок для обеспечения семей электроэнергией во время возможных отключений.

Для чрезвычайных ситуаций BLUETTI предлагает портативные генераторы серии EB. Модель EB3A весит всего 4,6 кг. Модели EB55 и EB70 также удобны и имеют достаточную мощность для широкого спектра задач. Благодаря большому количеству розеток к ним одновременно можно подключать телефоны, маленькие бытовые приборы, например автомобильные холодильники. Кроме того, они поддерживают эффективную зарядку от солнечных панелей для бесперебойного электропитания при отсутствии доступа к сети электроснабжения.

Энергоустановки BLUETTI серии AC200, например AC200P и AC200MAX, являются мощными домовыми электрогенераторами для резервного питания. Емкость около 2 кВт•ч и несколько розеток позволяют питать большинство бытовых электроприборов, даже кондиционеры воздуха. Флагманская модель AC200MAX оснащена даже предназначенной специально для жилых автофургонов розеткой типа NEMA TT-30 на 30 А для поездок за город.

В случае длительных отключений электроснабжения модульные энергетические установки BLUETTI AC300 и AC500 могут служить идеальными источниками бесперебойного питания. Модель AC300 позволяет пользователям выбрать от 1 до 4 аккумуляторных батарей B300 и получить гибкую емкость от 3 072 Вт•ч до 12 288 Вт•ч, достаточную для питания всего дома в течение нескольких дней. Модель AC500 является следующим шагом и имеет мощность 5 000 Вт при максимальной емкости аккумуляторных батарей 18 432 Вт•ч в комплектации с 6 аккумуляторными батареями B300S. Она также имеет функцию самообогрева, позволяющую ей работать при отрицательных температурах до -20 °C.

В сегменте бытовых решений BLUETTI предлагает серию EP, включая универсальную модель EP500 — автономную энергетическую установку на колесах для мобильности, и модель EP600 — подключаемую к сети электроснабжения систему накопления энергии. Модель EP600 можно полностью интегрировать с новыми или существующими солнечными панелями, что помогает пользователям добиться полной энергетической самодостаточности и заработать на подаче избытка энергии в сеть. Эта просто монтируемая система обеспечивает мощность 6 000 Вт и обладает существенной емкостью 19,8 кВт•ч, являясь надежным резервным источником электроэнергии для дома.